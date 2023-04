Personalnot in Schwimmbädern : Wie die Chancen für eine normale Freibadsaison stehen

Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister fehlen in Deutschland rund 3000 Schwimmmeister. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Heinsberg In Deutschland fehlen Schwimmmeister. Die Folge: Verkürzte Öffnungszeiten, mitunter öffneten Bäder gar nicht erst. Müssen sich auch die Outdoorschwimmer im Kreis Heinsberg Sorgen machen, dass die Freibäder geschlossen bleiben?

Wirft man einen Blick in den Himmel und auf das Thermometer, vermag man sich kaum vorzustellen, dass in wenigen Wochen die Freibadsaison beginnt. Und dennoch schließe man nun die Augen und stelle sich vor, die Sonne brenne vom Himmel, es ist heiß und das Freibad hat – geschlossen. Grund dafür sind keine technischen oder finanziellen Aspekte, sondern schlicht die Tatsache, dass nicht ausreichend Fachpersonal zur Verfügung steht, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Ein Szenario, das dem Bundesverband Deutscher Schwimmmeister nach gar nicht so unwahrscheinlich ist. Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland derzeit rund 3000 Schwimmmeister – das sind die Fachleute für Bäderbetriebe, die sich um das ganze Bad, seine Technik, die Wasserwerte und die Sicherheit der Gäste kümmern. Die vielen Rettungsschwimmer, darunter Sport-Studenten und Abiturienten, die gerade in den heißen Sommermonaten zu den Stoßzeiten am Beckenrand oder Seeufer stehen, sind in dieser Zahl noch mitgezählt. Eine Folge fehlender Schwimmmeister sind in vielen Kommunen verkürzte Öffnungszeiten von Hallenbädern und Freibädern, mitunter öffneten Betriebe gar nicht erst.

Müssen sich auch die Outdoorschwimmer, Familien und Sonnenanbeter im Kreis Heinsberg Sorgen machen, dass die Freibäder – und mittelfristig auch die Hallenbäder – aufgrund des Fachkräftemangels geschlossen bleiben?

Übach-Palenberg

„Der Fachkräftemangel für Schwimmbäder ist ein allgegenwärtiges Thema“, sagt Jutta Gündling von der Stadt Übach-Palenberg. Im vergangenen Jahr konnte die Stadt einen neuen Fachangestellten für Bäderbetriebe einstellen. „Da es jedoch weiteren Bedarf gibt, hat die Stadt Übach-Palenberg aktuell zwei Stellen für das Ü-Bad ausgeschrieben“, so Gündling. Sorge bereitet der hohe Personalkrankenstand im Ü-Bad. „Der für das Ü-Bad zuständige Fachbereich prüft derzeit verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, damit die notwendigen Vorbereitungen für die Freibadsaison abgeschlossen werden und am Eröffnungstermin festgehalten werden kann. Da die Sicherheit des Badebetriebes an erster Stelle steht, muss vor der geplanten Eröffnung im Mai auf Grundlage des dann vorhandenen Personals entschieden werden, wie geöffnet werden kann“, sagt Gündling.

Wenn das Freibad zum 13. Mai öffnet, wird das Hallenbad nur bei schlechtem Wetter sowie für Vereins- und Schulschwimmen geöffnet.

Hückelhoven

Entspannter zeichnet sich dagegen die Situation in Hückelhoven. Sorgenfalten hat Holger Loogen, Hückelhovens Hauptamtsleiter, noch nicht auf der Stirn. „Wir leben nicht im gelobten Land, derzeit sind die Bäderbetriebe aber gut aufgestellt. Vor vier, fünf Jahren sah das noch anders aus“, sagt Loogen. Neun Fachangestellte für Bäderbetriebe beschäftigt die Stadt im Hü-Bad, dazu noch zwei Azubis. Wenn im Sommer das Freibad am Kaphofsee eröffnet, werden die Schwimmmeister auf die beiden Betriebe aufgeteilt. Einige Wochen wird auch das Hallenbad komplett schließen. „Natürlich sind wir für die Freibadsaison immer auf der Suche nach Aushilfskräften, die das Rettungsschwimmerabzeichen besitzen und gerne am Freibad Verantwortung übernehmen möchten“, sagt Loogen. Dafür würden Sport-Studenten und Abiturienten angesprochen und ambitionierte Schwimmer in den Vereinen umworben. Wer sogar einen Abschluss als Fachkraft für Bäderbetriebe in der Tasche hat, sei heiß begehrt auf dem Arbeitsmarkt.

Gangelt/Waldfeucht-Haaren

Das zeigt auch das Beispiel von Marie-Sophie Pötschke aus Sohland an der Spree, die bis vor Kurzem das Team im Hallenbad Haaren ergänzt hat. „Da wir vor Ort keinen zweiten Schwimmmeister finden konnten, haben wir in unserer Partnergemeinde angefragt – und sind tatsächlich fündig geworden“, sagt Guido Willems, Bürgermeister der Gemeinde Gangelt. Die Gemeinde Gangelt und die Gemeinde Waldfeucht kooperieren im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit seit fünf Jahren beim Betrieb ihrer Bäder. Das Personal des Gangelter Freibads wechselt im Winter ins Hallenbad, das Hallenbadteam unterstützt im Sommer das Freibad am Kahnweiher. Weil ein zweiter Schwimmmeister für die noch laufende Hallenbadsaison nicht gefunden werden konnte, hat man Marie-Sophie Pötschke aus der Partnergemeinde Sohland „ausgeliehen“, als dort ein Bad schließen musste.

Inzwischen hat Bürgermeister Guido Willems Pötschke wieder in die Heimat verabschiedet. „Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass sie zur nächsten Hallenbadsaison wiederkommt“, sagt der Bürgermeister. Denn die Freibadsaison stemme man auch ohne die junge Frau. „Wir sind gut aufgestellt und haben ausreichend Rettungsschwimmer akquirieren können“, sagt Willems. Und mit Pötschke, die ihre Rückkehr in Aussicht gestellt hat, habe sich die Situation auch im Winter entspannt.

Heinsberg-Kirchhoven

Unter dem Motto „Wir sind die Bürger – Wir sind das Bad" betreibt der Förderverein das Freibad Kirchhoven weitgehend eigenständig als Bürgerbad. 30 bis 40 Rettungsschwimmer hat auch der Personalpool des Freibads Kirchhoven für die kommende Saison gewinnen können. Darüber hinaus sind zwei Schwimmmeister im Einsatz. Jürgen Hohnen vom Freibad Kirchhoven schaut optimistisch in die Zukunft. „Wir bieten dem Personal gute Anreize und gehen immer wieder in die Schulen, um neue Rettungsschwimmer zu rekrutieren. Man muss da sehr hinterher sein und alles gut planen, dann ist man zur Saison gut aufgestellt“, sagt er.

Erkelenz

Lesen Sie auch Bäderspaß in den Ferien : Schwimmhallen locken mit Ferienkarten für Schüler An den Osterfeiertagen gelten in den Aachener Schwimmhallen geänderte Öffnungszeiten.