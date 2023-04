Ermittlungen zu Hintergründen laufen : Schwerbewaffnete Polizisten rücken zur Orsbecker Grundschule aus

Wassenberg Eine Frau sucht nach dem Streit mit einem Angehörigen Schutz in einer Schule. Die Schulleiterin reagiert und ruft die Polizei.

In Orsbeck ist es am späten Dienstagvormittag zu einem Polizeieinsatz an einer Grundschule gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war es in einem Wohnhaus in der Nähe der Schule zu einem Familienstreit gekommen. Eine Frau lief im Verlauf der Auseinandersetzung in die Grundschule, weil sie sich von einem Angehörigen bedroht fühlte. Die Schulleiterin verschloss daraufhin die Schule und rief die Polizei, die daraufhin sofort angerückt ist.