In einer sechsten Klasse der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg herrscht im Augenblick der Ausnahmezustand. Mehrere Schülerinnen können nicht mehr am Unterricht teilnehmen und befinden sich in psychotherapeutischer Behandlung, weil sie ein gleichaltriger Mitschüler terrorisieren soll. Foto: Rainer Herwartz