Gefahr in den Sommerferien : Schon fast 150 Einbrüche im Kreis Heinsberg

Ein gekipptes Fenster macht es Einbrechern einfach: Auch im Kreis Heinsberg steigt die Zahl der Einbrüche wieder. Foto: dpa-tmn/Philipp von Ditfurth

Kreis Heinsberg Nach der Corona-Zeit ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im Kreis wieder deutlich angestiegen. Die Polizei gibt Tipps, wie Haus und Wohnung gerade jetzt in der Ferienzeit besser geschützt werden können.

Die Einbrüche im Kreis Heinsberg nehmen wieder zu: In den vergangenen sieben Tagen hat die Polizei wieder mehrere Einbrüche in Häuser und Wohnungen vermeldet. Allein am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte gleich in drei Einfamilienhäuser gewaltsam Zugriff und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen – teils erfolgreich.

Bis Mai zählt die Kreispolizeibehörde 137 Einbrüche in ihrer Statistik – im Vorjahreszeitraum waren es noch 102 Fälle. Zwar gab es im gesamten Corona-Jahr 2021 in Summe lediglich 213 Einbrüche und 2022 stieg diese Zahl auf 273 an, auf einen neuen Negativrekord bei den Einbrüchen zum Ende des Jahres steuert der Kreis damit aber noch nicht hin. Von Höchstständen sind die Wohnungseinbruchszahlen weit entfernt. Im Jahr 2013 hatte es noch 816 solcher Einbrüche gegeben, 2015 waren es 746.

„Im Vergleich zum Vorjahr ist die Tendenz bei den Einbrüchen akutell steigend“, hat auch Polizeihauptkommissar und Pressesprecher Frank Linkens beobachtet. Dafür sieht er mehrere Gründe. „Die Fallzahlen waren durch die Corona-Einschränkungen der vergangenen Jahre stark gesunken, da mehr Menschen zu Hause waren und von dort aus gearbeitet haben“, erklärt der Beamte. Zudem habe es zu Beginn der Pandemie nächtliche Ausgangssperren gegeben. Allerdings stellt Linkens klar, dass die Zahlen noch weit von dem Vor-Pandemie-Niveau entfernt seien: „Mit Stand Mai 2019 gab es 181 bekannt gewordene Fälle, im Vergleich zu 137 bis Mai dieses Jahres.“

Viele Einbrüche würden auch im Versuch scheitern. Bis Mai dieses Jahres waren es sogar fast 45 Prozent. Hierfür hat der Experte ebenfalls vielfältige Erklärungen. Die Bürger würden heute vermehrt in Sicherheitstechnik investieren – bei Alt- und Neubauten, so Linkens. Zudem würden Einbrüche seit 2017 härter bestraft. „Kamen früher Bewährungsstrafen für Täter rum, liegt heute die Mindeststrafe bei einem Jahr Haft für einen Einbruch in Privatwohnungen“, weiß Linkens. Auch trage die Sensibilisierung dazu bei, dass es bei vielen Einbrüchen beim Versuch bleibt. „Die Menschen melden frühzeitig mehr verdächtige Personen, was auch von uns ausdrücklich begrüßt wird“, sagt Linkens. „Lieber einmal zu viel anrufen! Dafür sind wir da!“

Zum Thema Wie sicher ist mein Zuhause vor Einbrechern? Das Team der Heinsberger Kriminalprävention bietet eine kostenlose und neutrale Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Unter der Rufnummer 02452/9205555 können interessierte Bürger anrufen und auf dem Anrufbeantworter ihr Anliegen und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Sie werden dann von den Fachleuten rund um das Thema Einbruchsschutz kontaktiert und individuell beraten.

Generell gilt bei Einbrüchen: Gelegenheit macht Diebe. Auch die beste Technik und Ausstattung nutzt nichts, wenn Fenster in der Abwesenheit geöffnet oder auf Kipp stehen. Vor der Abfahrt in den Urlaub sollten daher noch entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. „Häufig achten Einbrecher darauf, ob Häuser oder Wohnungen verwaist wirken“, erzählt Linkens. Daher rät er zum „Haussitter“. Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn sollten regelmäßig den Briefkasten leeren und die Rollladen morgens hoch und abends herunterlassen und so eine Anwesenheit vortäuschen.