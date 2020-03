Kostenpflichtiger Inhalt: Mobile Arztpraxis für Corona-Tests : Schneller als der Hausarzt, dafür extra abgeschottet

Der Ablauf der mobilen Arztpraxis: Hereinkommen, Wattestäbchen einmal in den Rachen, das Ganze ins Verschlussröhrchen, Kontaktdaten vom Patienten notieren, fertig (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Heinsberg Möglichst schnell und möglichst wenig Kontakt: Mit der Idee einer mobilen Arztpraxis für Corona-Tests in der Gangelter Turnhalle will der Kreis Heinsberg Hausärzte entlasten. Doch wie läuft es im Inneren ab? Eine Panne am ersten Tag blieb nicht aus.