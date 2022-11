Neue Beratungsstelle eröffnet : Schnelle Hilfe für die Opfer sexualisierter Gewalt

Tagtäglich würden Jungen und Mädchen in Deutschland Opfer von sexualisierter Gewalt. Auch im Kreis Heinsberg. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Heinsberg Die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt hat ihr Büro in Heinsberg offiziell eröffnet. Betroffene, Angehörige und Fachkräfte finden dort eine von drei Anlaufstellen im Kreis. So soll die Beratungslücke in der Region geschlossen werden.