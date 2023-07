Schlemmer-Markt in Wassenberg : Von der Schlemmer-Ente über köstliche Speisen zu Kinderprogramm

Ein Treffpunkt für Genießer: Auf dem Schlemmer-Markt in Wassenberg gibt es wieder viele Köstlichkeiten aus Küche und Weinkeller. Foto: Anna Petra Thomas

Wassenberg Der Schlemmer-Markt in Wassenberg bietet Kulinarisches für Genießer. Am Donnerstag wird TV-Koch Frank Rosin geehrt. Dazu gibt es viel Programm, auch für Kinder.

Vier Tage ganz im Zeichen von Genuss und Lebensfreude: Der Schlemmer-Markt Rhein-Maas in Wassenberg beginnt am kommenden Donnerstag, 3. August, um den Gästen bis Sonntag, 6. August, reichlich Gelegenheit zum Genießen zu geben. Gleich am ersten Abend des Marktes wartet ein Höhepunkt auf die Besucher. Der Sterne- und TV-Koch Frank Rosin wird mit der Goldenen Schlemmer-Ente ausgezeichnet. Den Preis, der von der Stadt Wassenberg und unserer Zeitung verliehen wird, bekommt Rosin am Donnerstag, 3. August, 19.30 Uhr, auf dem Roßtorplatz auf der Bühne vor dem Braukeller.

Schlemmer-Ente für Frank Rosin

Frank Rosin steht gleichermaßen für Kunst und klare Kante. In seiner Sendung „Rosins Restaurants“ coacht er Gastronomen, die Probleme haben, ihr Restaurant in Schwung zu bringen. Dabei nimmt Rosin kein Blatt vor den Mund und spricht die Dinge, die im Argen liegen, ehrlich an. Geradeheraus spricht er das aus, was sich die Zuschauer vielleicht denken. Diese Authentizität macht ihn zu einer beliebten Größe im deutschen Fernsehen. Rosin wird auch für sein soziales Engagement mit seinem Verein „Rosinchen for Kids“ geehrt.

Wird für seine Kochkunst und sein soziales Engagement geehrt: Sterne- und TV-Koch Frank Rosin. Foto: Caroline Seidel/dpa

Die Goldene Schlemmer-Ente geht damit zum zweiten Mal hintereinander an den Rand des Ruhrgebiets nach Dorsten. Denn dort hat sowohl der diesjährige Preisträger Frank Rosin, als auch Björn Freitag, der die Schlemmer-Ente im vergangenen Jahr mit nach Hause nahm, sein Restaurant. Die beiden Dorstener stehen damit in einer langen Reihe von Spitzenköchen und Prominenten, die die „Ente“ seit 1997 bekommen haben. Sie ging zum Beispiel an Eckart Witzigmann, Johann Lafer und Nelson Müller. Oder auch an Uschi Glas, Reiner Calmund und Henning Krautmacher.

Kulinarisches auf dem Schlemmer-Markt

Kulinarische Köstlichkeiten gibt es auf dem Schlemmer-Markt von Top-Köchen aus der Region. Sie werden die Besucher wieder mit regionalen und erlesenen internationalen Spezialitäten aus Küche und Keller verwöhnen. „Der Schlemmer-Markt bietet den Gastronomiebetrieben eine ausgezeichnete Plattform, ihre Kreativität und Vielfalt auszuleben“, sagt Gabi Jansen von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH.

Spitzenköche aus der Region zeigen ihr Können: Auch das Sterne-Restaurant Troyka mit Alexander Wulf wird wieder dabei sein. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Dass der Wassenberger Schlemmer-Markt ein Kristallisationspunkt von Lebensfreude, Genuss und gehobener Esskultur geworden ist, zeigten die vielen Tausend Gäste, die es jedes Jahr zum Schlemmer-Markt nach Wassenberg ziehe. „Von Köstlichkeiten aus der Region über erlesene Meeresfrüchte-Spezialitäten bis hin zu einzigartigen und anspruchsvollen Fleischspezialitäten ist auf der kulinarischen Weltreise in Wassenberg für jeden Gaumen etwas dabei“, sagt Jansen. Wer es lieber süß mag, könne sich mit kreativen Desserts oder leckerem Eis verwöhnen. Auch eine Vielzahl erlesener Tropfen finden auf dem Schlemmer-Markt wieder den Weg in die Gläser der Besucherinnen und Besucher. Bei fruchtig-frischen Cocktails, edlen Weinen und frisch gebrauten Bieren bleibt daher nahezu kein Wunsch offen.

Musik, Kinderprogramm und Führungen

Für den guten Ton soll die Band Hätzblatt auf dem Schlemmer-Markt sorgen. Erstmals seit der Gründung im Jahr 1995 werden die Musiker mit ihren eigenen Liedern, rheinischen Hits und angesagten Songs als „Walking Act“ auf dem Veranstaltungsgelände unterwegs sein.

Für die kleinen Gäste des Schlemmer-Marktes wird am Sonntag, 6. August, von 12 bis 17 Uhr ein buntes Kinderprogramm geboten. Von Luftballonkreationen und Kinderschminken bis hin zu kreativen Mitmachaktionen ist vieles dabei, was Kinderaugen leuchten lässt. Auch das Stadt-Maskottchen „Sammy, der Sämling“ wird dabei sein.

Am Freitag, 4. August, 19 Uhr, und Sonntag, 6. August, 12 Uhr, bietet Gästeführerin Therese Wasch ihre Führung „Wassenberg in kleinen Häppchen“ an, weil die Stadt neben dem Schlemmer-Markt noch so viel mehr zu bieten hat. Es geht zur Kunstgasse, zum Forckenbeckhaus, zum Verlorenenturm, in die Outdoor-Galerie und zum Gondelweiher.