Weizenernte : Dauerregen macht Landwirten im Kreis Heinsberg einen Strich durch die Rechnung

Kreis Heinsberg Zu trocken ist nicht gut. Zu nass ist es auch nicht. Der viele Regen führt zu erheblichen Ertrags- und Qualitätseinbußen. Ist noch etwas zu retten?

Was sich die Landwirte im Kreis Heinsberg wünschen? Drei Tage keinen Regen! Und dazu warmes, sonniges Wetter mit etwas Wind! Ist das denn zu viel verlangt? In den vergangenen Wochen war es das anscheinend schon. Der viele Regen hat der Getreideernte einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.

„Wir können nun nur abwarten, wie es sich entwickelt“, sagt Bernhard Conzen, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Heinsberg und Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbands. „Klar ist, dass wir Landwirte uns im wahrsten Sinne des Wortes in einem schlechten Fahrwasser befinden. Zumindest, was das Erntefenster angeht. Und im Moment scheint es auch noch keine Aussicht auf Verbesserung zu geben.“

Ein vernünftiges Erntefenster würde bedeuten, dass es zwischen zehn und 14 Tage lang trocken sein müsste, damit der Bauer in Ruhe seine Getreideflächen abernten kann. So ist es in den letzten Jahren eigentlich immer gewesen. Geerntet wurde ohne Stress, wenn das Korn reif war. Kam mal ein Schauer, war das auch nicht weiter tragisch – kurze Pause, dann konnte weiter geerntet werden. Doch das ist in diesem Jahr ganz anders. „Selbst wenn es nun eine längere Trockenperiode gäbe, hat die Qualität von Weizen und Roggen stark gelitten“, sagt Conzen, der seinen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb in Gangelt führt. „Wegen der anhaltenden Feuchtigkeit sind die Körner gequollen und fangen an zu keimen. Dann kann man das Getreide nicht mehr zu backfähigem Mehl weiterverarbeiten. Es ist allenfalls noch als Futtermittel zu verwenden. Wenn die Körner aber schon zu stark gekeimt sind, geht auch das nicht mehr.“