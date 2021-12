Karl-Arnold-Straße zeitweise gesperrt : Säugling nach Unfall vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurden beide Autos stark beschädigt. Foto: Uwe Heldens

Update Heinsberg Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Heinsberg-Oberbruch sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Säugling wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gerbacht.

Bei einem Unfall im Heinsberger Stadtteil Oberbruch sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Säugling musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 12.45 Uhr war ein 40 Jahre alter Mann aus Heinsberg mit seinem Auto aus Richtung Heinsberg kommend in Richtung Dremmen auf der Karl-Arnold-Straße unterwegs gewesen, berichtete eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Etwa in Höhe der Einmündung zur Albert-Schweitzer-Straße sei es aus bislang nicht geklärten Gründen dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen gekommen. Dieses wurde den Angaben nach von einem 26-jährigen Heinsberger gesteuert; mit ihm im Auto saß eine 21 Jahre alte Beifahrerin und ein weniger als ein Jahr alter Säugling.

Bereich der Unfallstelle

Bei dem Unfall habe der 40-Jährige schwere Verletzungen erlitten, die 21-Jährige sei leicht verletzt worden, sagte die Sprecherin. Der 26-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Säugling wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen blieb die Straße zwischen der Kreuzung Grebbener Straße und dem Kreisverkehr Gladbacher Straße bis etwa 14.40 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

