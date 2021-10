Standhafter Landwirt : RWE verzichtet vorerst auf Abrissarbeiten in Lützerath

RWE verzichtet vorerst auf Abrissarbeiten in Lützerath

Für Sonntag sind erneute Proteste in Lützerath angekündigt. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Lützerath/Essen RWE verzichtet vorerst auf Abrissarbeiten in Lützerath am Braunkohletagebau. Der Landwirt Eckardt Heukamp war im Tauziehen um seinen Hof vor das Oberverwaltungsgericht gezogen. Das soll nun zunächst eine Entscheidung treffen.

Ein Sprecher des Energiekonzerns RWE sagte am Donnerstag in Essen, man wolle jetzt zunächst eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster abwarten. Bei der Entscheidung geht es um die Frage, ob RWE ab 1. November mit dem Hof des Lützerather Landwirts Eckardt HeukampHof und seinen Grundstücken verfahren darf, als würden sie dem Konzern bereits gehören. Bis dahin werde es keine weiteren Abrisse geben, sagte der RWE-Sprecher.