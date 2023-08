Schaufelradbagger kommen näher : RWE hat mit dem Abriss der L12 bei Keyenberg begonnen

Erkelenz Lange hatten Anwohner diesen Schritt befürchtet: RWE hat mit dem Abriss der L12 zwischen Keyenberg und Holzweiler begonnen. Die Bagger kommen immer näher.

RWE hat am Mittwochmorgen den nördlichen Teil der Landesstraße 12 zwischen Holzweiler und Keyenberg in Erkelenz gesperrt und mit dem Abriss der Straße begonnen. Anwohner hatten bereits in den vergangenen Wochen immer wieder befürchtet und kritisiert, dass die L12 gesperrt werden würde. Sie sehen sie als letzte Verbindungslinie zwischen den beiden Dörfern, die nach Ansicht der Anwohner unbedingt erhalten bleiben sollte. RWE argumentiert hingegen, dass die Schaufelradbagger zuletzt immer näher an die Straße herangerückt sind und dass eine bergbauliche Inanspruchnahme kurz bevor stehe.