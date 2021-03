Der Trend geht zum Kringel : Royal Donuts feiert Party auf der Zunge

Bis zu drei Stunden stehen die Donut-Jünger bei Royal Donuts in Erkelenz an, um eins der süßen, bunten Teile zu ergattern. Foto: Nicola Gottfroh

Erkelenz Der Hype um die Kringel hat Erkelenz erreicht: Zuweilen stundenlanges Anstehen für viele Kalorien ist bei der Trendkette „Royal Donuts“ angesagt. Am Ende kommt es besonders auf das Foto an.

Es muss etwas umsonst geben. Das muss es sein! Anders ist nicht zu erklären, dass sich an der Erkelenzer Anton-Raky-Allee eine Menschenschlange gebildet hat.

Gut, lange Schlangen kennen wir alle seit Corona, diese aber ist doch beachtlich lang. So beachtlich, dass es sie genauer zu untersuchen gilt. Die Schlange, in der hauptsächlich jüngere Menschen, Kids und Jugendliche stehen, endet beziehungsweise beginnt an einem winzigen, nur wenige Quadratmeter großen Laden.

„Royal Donuts“ steht in dicken quietschbunten Lettern darüber. „Die stehen hier doch nicht wirklich im Nieselregen für einen Donut an“, ist wohl der erste Gedanke, der einem Bewohner dieses Planeten im Nicht-Instagram-fähigen Alter da kommen mag. Forscht man aber in seinen Hirnwindungen nach allen nicht lebens- und überlebensnotwendigen Informationen der vergangenen Monate, tropft da ganz langsam etwas in die Erinnerung. „Royal Donuts“ – davon haben wir schon einmal etwas von gehört. Zumindest beim Namen klingelt es.

Für alle diejenigen, bei denen der Gong jetzt doch nicht ertönt, hier eine kleine Erklärung: „Royal Donuts“ ist das, so sagt der Gründer des Unternehmens, am schnellsten wachsende Franchise-Unternehmen Europas. Vor etwas mehr als zwei Jahren eröffnete der 25-jährige Aachener Enes Seker mit seiner Frau in Köln die erste Filiale seines Unternehmens „Royal Donuts“. 82 Läden gibt es inzwischen allein in Deutschland.

Derzeit besonders bei jungen Leuten auch in Erkelenz absolut angesagt: „Royal Donuts“. Foto: Nicola Gottfroh

Auch im Ausland finden sich Niederlassungen.

Mit Blick auf die Menschenmenge vor dem Laden weiß man auch, warum. Unheimlich viele (junge) Menschen sind wohl verrückt nach den bunten Kringeln und nehmen dafür in Kauf, bis zu drei Stunden anzustehen. Gut, die Alternativen der Freizeitgestaltung sind in diesen Zeiten ja auch begrenzt. Da ist es immerhin eine gelungene Abwechslung, für einen Donut-Kringel anzustehen. Einen Kringel, den alternde Cops in Hollywoodfilmen mit einer Tasse Kaffee im Pappbecher im Zwölferpack krümelnd verschlingen, auf dass sich der Puderzucker auf der sich über dem Bauch spannenden Uniform verteilt.

Ganz sicher liegt die Begeisterung für die Donuts nicht im Puderzucker, sondern vor allem darin, dass sich Puderzucker auf den Royal Donuts nicht findet. Verstehen Sie das nicht falsch. Zuckerbomben sind die Donuts allemal. Und was für welche! „Einige unserer Donuts haben satte 1400 Kalorien“, sagt der Erkelenzer Franchisenehmer Masen Haci nicht ohne ein bisschen Stolz. Doch so etwas Ordinäres wie Puderzucker, den sucht man auf den königlichen Kringeln vergebens.

Das, was sich dem Auge in der Auslage der Theke des winzigen Ladenlokals bietet, ist für Donut-Fans wie Michael, der an diesem Tag in der Schlange steht, „tatsächlich der Donut-Himmel“. Zoe, die nicht so aussieht, als hätte sie in ihrem Leben schon viele Süßigkeiten gegessen, sondern in den vergangenen zehn ihrer 27 Lebensjahre sehr auf ihre Linie geachtet, spricht sogar von einem Orgasmus auf der Zunge. Nun, er sei ihr nach so langer Zuckerabstinenz gegönnt.

Schrill und kalorienreich: süßes Backwerk in der Auslage. Foto: Nicola Gottfroh

Nicht nur für den Gaumen, sondern auch fürs Auge bieten die spektakulären und schrillen Donuts, jeder für sich ein Eyecatcher aus der bunten Bonbonwelt, so einiges: Da lassen einem Kringel mit Schokoriegel und Pralinen (gleich mehreren) als Topping das Wasser im Mund zusammenlaufen, manche sind prall gefüllt mit Nutella oder Kinder Bueno, und selbstverständlich gibt es sie in allen Farben des Regenbogens, in Gelb, Gold, Türkis und in Pink. Vor allem die Pinken sind mit dermaßen vielen Glitzerstreuseln verziert, als erhofften die Macher sich, Einhorn-Glitzerglück persönlich würde nach dem ersten Biss eine Party auf der Zunge feiern.

Der Hype um die Donuts ist für Masen Haci klar: „Die Donuts erzeugen eine Art Glücksgefühl, das schon durch die Ansehnlichkeit erzeugt wird.“ Vorausgesetzt natürlich, man ist gerade nicht auf Diät.

Foodporn nenne man das, erklärt Rami Haci, der bei Royal Donuts Erkelenz die süßen Sünden herstellt. Foodporn heißt ganz frei übersetzt: Essenspornographie. Der Begriff bezeichnet genau genommen vor allem den Trend, Bilder von Essen, das glamourös und spektakulär in Szene gesetzt ist, im Internet, insbesondere auf Instagram, zu verbreiten.

Um beim Thema Pornographie zu bleiben: Tatsächlich sind Royal Donuts ganz schön obszön. Nicht nur obszön dekadent, bunt und unanständig kalorienreich – sondern auch obszön teuer. Bis zu 5,50 Euro muss man für ein Exemplar auf die Theke legen.

Dafür aber bietet er mehr als nur ein Völlegefühl im Magen und das schlechte Gewissen, schon beim ersten Biss maßlos über die Stränge geschlagen zu haben. Denn fürs (food)pornomäßige Social-Media-Bild eignet sich der Royal Donut in seiner ganzen Bandbreite. Und genau darin liegt der Erfolg des Unternehmens. Es ist die Ästhetik, die gerade in der schönen neuen Social-Media-Welt, gepaart mit der Realität der grauen Corona-Zeit, eine magische Anziehungskraft hat. Und so sind die Stories in den Sozialen Medien voll mit den süßen Teilen – die, mit einem passenden Filter in der Insta-Story, noch schöner aussehen als in der Realität.

Für Unternehmen wie „Royal Donuts“ ist diese Entwicklung ein Segen. Denn Werbung ist gar nicht nötig. Die Jugendlichen hypen die Donuts auf ihren Kanälen selbst so sehr, dass klassisches Marketing nebensächlich ist. Bis zu 2000 Donuts gehen an einem richtig guten Tag über den Tresen – allein in der Erkelenzer Filiale.

Die neunjährige Jolie, die fast schon zehn ist, wie sie betont, und nach dem Anstehen gerade mit einem Fünf-Euro-Donut den Laden verlässt, wird „auf jeden Fall“ noch ein Foto online stellen. „Zumindest auf WhatsApp“, sagt sie, während ihre Mutter die Augen verdreht und mahnt: „Jeden Tag gibt’s das wohl nicht. Aber jetzt macht Jolie ihr Foto und ist dann auch im Kreise der royalen Donut-Jünger.“ Dass ihr „Foodporn“ auf Social-Media-Kanälen ihrer Tochter lieber ist, als wenn sich ihr Kind dort selbst inszeniert, lässt die Mutter dabei allerdings durchblicken.

Bei Royal Donuts wirbt die Zielgruppe die Zielgruppe, die dann gerne zwei Stunden für den Kringel ansteht, um im Anschluss für vier Stunden im Fitnessstudio zu schuften. Denn wer nicht aufpasst, der hat einen Royal Donut fünf Minuten im Mund, aber ein Leben lang auf der Hüfte.