Ab aufs Rad, Route 9 : Mit dem Rad nach Schwalmtal, Brachter Wald und Hariksee

Der Brachter Wald beherbergte bis 1996 ein Munitionsdepot der britschen Armee. Foto: Ralf Schröder

Serie Niederkrüchten Im südlichen Niederrheingebiet führt die Tour auf ebenen Wegen durch duftige Kiefer- und Laubwälder. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten machen die Wahl nicht einfach.

Wir starten in Niederkrüchten am Rad-Knotenpunkt 17, der sich auf der Mittelstraße befindet. Über die Stadionstraße verlassen wir den Ort und rollen hinunter an die Schwalm, der wir nun erst einmal am rechten Ufer entlang folgen. An der Lüttelforster Mühle (mit Restaurant) bleiben wir rechts der Schwalm, wenige Minuten später verlassen wir das Tal und fahren im sanften Anstieg nach Merbeck.

Tourinfos Das erwartet Sie unterwegs Start: Niederkrüchten

Strecke: 51 km

Höhenmeter: 224 m Hier können sie die GPX-Daten herunterladen Beschreibung: Die Schwalm mit ihren zahlreichen Seen, dann viel Kiefer- und Laubwald sowie Acker- und Gemüseanbau: So präsentiert sich diese attraktive und weitgehend flache Runde im südlichen Niederrheingebiet. Die Wege führen großenteils durch stille Szenerien, nur selten an Verkehrsstraßen entlang. Zwei Drittel der Route verlaufen auf Feld- und Waldwegen, groben Belag gibt es dabei aber nur selten. Unterwegs warten zahlreiche Einkehrangebote. Stationen: Niederkrüchten, Lüttelforster Mühle, Merbeck, Elmpt, Schwalmbruch, Venekoten, Brachter Wald, Born, Hariksee, Brempt, Niederkrüchten Sehenswert: Schwalmtal, Nationalpark De Meinweg, Schwalmbruch, Brachter Wald, Borner See, Hariksee Einkehrtipp:

Bäckerei Achten und Café

Hauptstraße 32

D-41372 Niederkrüchten-Elmpt

Tel: +49 (0)2163 81324

info@baeckerei-achten.de

www.baeckerei-achten.de Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. 6 bis 17.30 Uhr

Sa. 6 bis 17 Uhr

So. 7 bis 17 Uhr

Der kleine Ort ist schnell durchfahren, danach geht es, meist über Wald- und Schotterwege, durch die Randgebiete des Nationalparks De Meinweg. Kiefern- und Laubwälder prägen mit Ackerland die Szenerie. Nach Querung der A 52 kommen wir nach Elmpt, wo wir auf der Hauptstraße unseren Einkehrtipp finden, des Café ­Achten.

Vorbei am historischen Haus Elmpt verlassen wir dann den Ort und kurbeln hinaus in den Schwalmbruch, wo herrliche Heideflächen und zahlreiche Teiche und Tümpel das Auge erfreuen. Wenig später geht es leicht bergauf in den geschützten Brachter Wald. Hier unterhielt die britische Armee bis 1996 ein großes Munitionsdepot, die Einzäunungen und die Splitterschutzwälle sind noch vorhanden. Ein Aussichtsturm erlaubt einen schönen Rundumblick.

Die letzte Etappe führt zunächst vorbei an Spargel- und anderen Gemüsefeldern, dann dominiert wieder das Wasser: Der Borner See tritt eher still und ruhig auf, am Hariksee herrscht mehr Ausflugsrummel – Gastronomie, Minigolf und Tretboote inklusive. Vorbei am Seezentrum rollen wir durch Brempt und haben dann nur noch wenige Minuten zurück nach Niederkrüchten.

(red)