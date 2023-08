Ein Blick in die Rollende Waldschule : Lernen mit Fuchs, Reh und Wildschwein

Florian Hansen, Johannes Houben, Armin Aniol und Josef Kurtenbach (v.l.) sind ein Teil des Teams der Rollenden Waldschule der Kreisjägerschaft Heinsberg. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Kreis Heinsberg Die Rollende Waldschule ist wieder vermehrt im Kreisgebiet unterwegs. Was sie alles mit an Bord hat und was die Kreisjägerschaft Heinsberg mit dem Angebot erreichen möchte, verrät Obmann Johannes Houben.

Wenn die Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Heinsberg vor dem Kindergarten oder an der Grundschule vorfährt, werden die Augen der Jüngsten ganz groß. Die Tiere des Waldes sind plötzlich ganz nah. Viele sehen zum ersten Mal, wie ein Fuchs auf der Jagd aussieht, und können kleine Frischlinge und Rehkitze in Ruhe aus nächster Nähe betrachten. Auch die Fragen, wie sich das Fell eines Dachses anfühlt, wie pieksig eigentlich die Stacheln vom Igel sind und wie weich die Federn vom Uhu, klären Johannes Houben und sein zehnköpfiges ehrenamtliches Team gerne.

„Die Kinder sind immer sehr neugierig“, erzählt Houben. „Aber auch die Mütter sind oft interessiert.“ Denn selbst wer öfters im Wald unterwegs ist, bekommt die scheuen Bewohner in der Regel kaum zu Gesicht. „Insbesondere die nachtaktiven Tiere“, weiß Houben. Aus diesem Grund hat die Rollende Waldschule immer rund 40 Präparate mit an Bord: Neben zwei kleinen Eichhörnchen, einem Frischling, einem Rehkitz, einem Fuchs, einem Dachs sowie einem Igel und Fischreiher baut das Team noch verschiedene Raub- und Singvögel sowie Bodenbrüter wie den Fasan und das Rebhuhn auf.

Bereits Anfang der 90er Jahre wurde das Projekt „Lernort Natur“ ins Leben gerufen. Damals auf Initiative des Landesjagdverbands NRW. Mittlerweile haben sich die Rollenden Waldschulen in ganz Deutschland etabliert. Im Kreis Heinsberg war das Angebot in der Vergangenheit ein wenig eingeschlafen. Seit zwei Jahren ist nun Johannes Houben der neue Obmann für diesen Bereich. „Wir haben den Wagen umgestaltet und renoviert“, sagt Houben. „Wir sind jetzt wieder aktiver und offen für Anfragen von Schulen und Kindergärten.“ Bisher fährt die Rollende Waldschule im Schnitt im Jahr zu acht Veranstaltungen.

Rund 40 Präparate von verschiedenen Tieren hat die Rollende Waldschule immer dabei. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

„Wir sind in der Regel zwei Stunden vor Ort, und die gleiche Zeit fällt nochmal für die Vor- und Nachbereitung an“, so Houben. Er ist froh, dass er sich dabei auf sein Team gut verlassen kann: „Wir machen das alles ehrenamtlich.“ Immer mal wieder verändert das Team dabei den Wagen. „Wir sind außerdem immer auf Suche nach neuen Präparaten“, sagt Houben. „An die kommt man gar nicht so leicht ran.“ Obendrein würden je nach Qualität beispielsweise schnell 500 Euro für einen ausgestopften Fuchs aufgerufen. „Daher freuen wir uns umso mehr, wenn wir im Nachgang der Veranstaltung eine kleine Spende erhalten“, sagt Houben. Eigentlich sei die Rollende Waldschule ein kostenloses Angebot, aber so manche Schule oder Kindergarten unterstütze die Arbeit gerne freiwillig.

Die Besuche der Rollenden Waldschule laufen immer unterschiedlich ab und richten sich ganz nach den Interessen der Kinder und Jugendlichen. „Schön sind auch Wanderungen durch den Wald“, sagt Houben. Im Vorfeld würde er dann einige Präparate im Wald platzieren. „Wir wollen Respekt vor dem Wald und seinen Bewohnern vermitteln“, erklärt Houben. Gerne erkläre er den Kindern, dass der Wald das Wohnzimmer der Tiere sei: „Und da sollte man sich wie im eigenen Wohnzimmer benehmen und zum Beispiel keinen Müll achtlos wegwerfen.“ Auch über die Brut- und Setzzeit klärt der Jäger den Nachwuchs auf.

Scheue Waldbewohner in Ruhe betrachten: Füchse schleichen sich gerne an ihre Beute heran. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

„Unser Ziel ist es nicht, die Kleinen zur Jagd zu bekehren“, stellt Houben klar. Die Jagd sei nur ein kleiner Aspekt der Vorträge. „Aber wir müssen oft mit Vorurteilen aufräumen, dass die Jäger nicht – um es mit den Worten der Kinder zu sagen – nur peng, peng machen“, berichtet der Obmann der Rollenden Waldschule. Oftmals sei das Bild vom Jäger in der Bevölkerung falsch. Die eigentliche Jagd mache nur einen sehr kleinen Teil der Arbeit aus. „Die große Mehrheit verbringen wir mit der Hege und Pflege“, so Houben. Ein Teil sei auch die Rehkitzrettung. Mit vier Drohnen hat die Kreisjägerschaft diese Saison über 200 Kitze gerettet. „Die Drohne haben wir auch gerne dabei. Gerade ältere Schüler fasziniert die Technik“, berichtet Houben.