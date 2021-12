Feuerwehreinsatz : Riesigen Misthaufen unter Atemschutz gelöscht

Unter Atemschutz wurde der brennende Misthaufen per Radlader auf ein nahes Feld gebracht. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Erkelenz-Katzem Die Erkelenzer Feuerwehr rückt in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag zu einer übel riechender Arbeit aus. Eigentlich sollte ein Strohlager brennen.

Einer nicht gerade angenehmen Arbeit ging die Erkelenzer Feuerwehr in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag nach. Gegen 0.20 Uhr war sie alarmiert worden, weil angeblich auf Gut Eichhof ein Strohlager mit 500 Großballen brennen sollte. In Wahrheit handelte es sich aber um einen kolossalen Misthaufen in einer Ausdehnung von 20 mal fünf Metern und einer Höhe von stattlichen vier Metern.