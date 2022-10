Feuer in Hückelhoven : Reinigung steht in der Nacht in Flammen

Die Feuerwehr Hückelhoven rückte dem Brand in der Reinigung des Provinzialhochhauses auch mit Atemschutz zu Leibe. Zum Glück wurde niemand verletzt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hückelhoven Ein Brand im „Provinzialhochhaus“ hält in der Nacht die Hückelhovener Feuerwehr in Atem. Eine chemische Reinigung im Kellerbereich gerät aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen.

Zu einem Kellerbrand wurde die Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr nach Hückelhoven auf die Parkhofstraße gerufen. Laut erster Meldung sollte ein Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen sein. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine Verrauchung aus den Kellerschächten denn auch festgestellt werden, allerdings auch ein Feuerschein in einer chemischen Reinigung für Bekleidung.

Da es sich bei dem Objekt um das „Provinzialhochhaus“ handelte, war die Lage nicht gerade ungefährlich, so dass frühzeitig weitere Einsatzkräfte nachgefordert wurden. In dem Mehrfamilienhaus befinden sich immerhin 24 Wohneinheiten und zwei Ladenlokale.

Umgehend wurden vier Atemschutztrupps eingesetzt, die die Kellerräume kontrollierten und die Brandbekämpfung in der Reinigung einleiteten. Nachdem feststand, dass sich der Brand ausschließlich in der Reinigung ausgebreitet hatte, konnte die Brandbekämpfung auf das Ladenlokal beschränkt werden.

Aufgrund der frühen Uhrzeit sei die Feuerwehr davon ausgegangen, dass sich laut Einwohnermeldeamt die dort gemeldeten Personen auch im Objekt aufhielten, was zur Folge hatte, dass vorsorglich noch einmal weitere Kräfte vom Rettungsdienst nachgefordert wurden.

Aufgrund des schnellen Eingreifens wurde der Brand zum Glück zügig unter Kontrolle gebracht und auf seinen Entstehungsraum begrenzt. Keine Person erlitt dabei Verletzungen, so dass alle Hausbewohner in ihren Wohnungen bleiben konnten und eine Räumung des Hauses nicht erfolgen musste.

Der Brandrauch, der sich im Kellerbereich ausgeweitet hatte, wurde nach Abschluss der Brandbekämpfung durch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen nach draußen befördert. Der Energieversorger schaltete noch in der Nacht in dem Geschäftslokal den Strom ab, auch die Frischwasserzufuhr wurde abgesperrt. Da das Geschäftslokal gewaltsam geöffnet werden musste, übernahm der städtische Bauhof die Eigentumssicherung.

Die Polizei nahm bereits in der Nacht erste Ermittlungen zur Brandursache auf. Insgesamt kamen 67 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Bauhof sowie vom Energieversorger zum Einsatz. Gegen 5.20 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

(red)