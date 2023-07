Belli’s Freizeitspaß : Regenwetter macht die Hüpfburgen platt

Die Luft ist raus. Das derzeit dauerhafte Regenwetter lässt kaum Freude aufkommen, denn die bunten Hüpfburgen sind nicht nur platt, sondern wie Rutschen, Go-Karts oder Bobby-Cars in Belli's Freizeitspaß auch pitschnass. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Die vielen bunten Hüpfburgen inklusive Wasserrutsche, die eigentlich auf einem weitläufigen Parkplatz in Heinsberg die Besucher anlocken sollen, liegen allesamt luftlos auf dem Boden und bilden ein trauriges Bild. Das Regenwetter lässt nicht nur beim Betreiber keine Freude aufkommen.

Das bunte Gewusel und helle Kinderlachen, das normalerweise dort zu beobachten und hören ist, wo Belli‘ Freizeitspaß sich niederlässt, kann man bestenfalls erahnen. Denn momentan bietet der mobile Freizeitpark, der neben dem Kaufland-Supermarkt in Heinsberg eine neue Bleibe auf Zeit gefunden hat, nur ein trostloses Bild. Die Luft ist raus, und das nicht nur im übertragenen Sinne. Die zahlreichen unterschiedlichen Hüpfburgen nebst 18 Meter langer Wasserrutsche, die normalerweise in einem Pool endet, liegen flach und luftlos auf dem Boden. Kein Wunder, bei Dauerregen macht das ansonsten muntere Vergnügen nun mal keinen Spaß und die kleinen Besucher bleiben aus.

Zum Glück ist Betreiber Emanuel Kübler, der den mobilen Freizeitpark schon seit 2001 betreibt, nicht so leicht zu erschüttern. „Wir stammen aus einer Zirkusfamilie, die bis in die 1980er Jahre aktiv war“, erzählt er. „Dann hat meine Oma den Zirkus aufgelöst.“ Vom Zirkus habe er auch den Namen Belli übernommen, sagt er. „Wir hatten Raubtiere, Elefanten, Giraffen, Affen - einen ganzen Zoo auf Rädern“, schwärmt er noch heute. Er selbst habe als Jongleur und Feuerschlucker gearbeitet und mit anderen zusammen eine Cowboy-Show auf die Beine gestellt.

Emanuel Kübler ist ein wahres Stehaufmännchen und lässt sich auch vom schlechten Wetter nicht unterkriegen. Foto: Rainer Herwartz

„In dem Geschäft muss man immer drei bis vier Wochen an einem Ort sein in der Saison zwischen April und September“, erklärt Kübler im Hinblick auf seine Hüpfburgen. Denn schlechtes Wetter müsse man immer einkalkulieren. Wenn sich die Wolken verziehen, sei der Park auch recht schnell wieder einsatzbereit. „Dieses Jahr ist das Wetter aber schon ziemlich schlecht. Im letzten hatten wir vielleicht einmal zwei oder drei Regentage am Stück, mehr nicht“, meint er. Noch zwischen dem 9. und 25. Juni sei er in Übach-Palenberg gewesen. Da habe fast immer die Sonne gestrahlt. Das Ergebnis: Über 2000 Besucher.

Ein einzelner Tag, an dem der Park geschlossen bleibe, bedeute für ihn rund 110 Euro Kosten plus Platzmiete. Aber die 39-jährige Frohnatur spricht lieber über die schönen Seiten seines Berufes, als über die Schattenseiten. „Wenn das Wetter gut ist, stellen wir eine 18 Meter lange Wasserrutsche auf, die in einem Pool mündet. Das ist unser Highlight. Wir haben aber auch noch eine zehn Meter hohe Piratenrutsche, ein Springbett, eine Variante, in der sich die Kinder quasi verschlucken lassen können und, und, und. Auch Go-Karts und Bobbycars für die Kleinsten sind im Angebot.“ Die Erwachsenen könnten sich derweil mit Pommes, Nuggets oder Hotdogs stärken nebst diversen Kaltgetränken.

Normalerweise benötigt der gebürtige Hesse, der in Hanau zu Hause ist, gemeinsam mit seinem Sohn und zwei Helfern eineinhalb Tage, um den Freizeitspaß aufzubauen. In diesem Jahr musste er allerdings alles im Alleingang stemmen, da sein Sohn sich in einer Ausbildung befinde und die beiden Helfer ihn kurzfristig im Stich gelassen hätten, sagt Kübler. „Meine Frau, die sonst auch oft dabei ist, musste diesmal bei den Schwiegereltern in Aachen aushelfen, die immer noch einen Zirkus betreiben.“

Mindestens bis zum 13. August werde er in Heinsberg bleiben, glaubt Kübler. Aber sein Platzvermieter habe ihm schon signalisiert, dass er wegen des schlechten Wetters auch ruhig noch etwas länger bleiben könne. Das werde er wohl auch machen, meint Kübler. Die Hüpfburgen müssten ohnehin erst trocken sein, ehe sie eingemottet werden könnten, sonst gebe es hässliche Stockflecken, die dann mit großem Aufwand vor der nächsten Saison weggeschrubbt werden müssten.