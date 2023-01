Wohnungsbrand in Hückelhoven : Rauch versperrt Mutter und Kind den Fluchtweg

58 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und dem städtischen Bauhof waren am Montag an der Feldstraße in Ratheim im Einsatz. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Dramatischer Einsatz in Hückelhoven: Die Feuerwehr rettete eine Mutter und ihr Kind am Montagmittag aus ihrem brennenden Haus. Auch zwei Katzen wurden noch lebend gefunden.

Um 12.15 Uhr am Montagmittag schrillten die Alarmmelder der Feuerwehr Hückelhoven: Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr, lautete die Meldung. In einem ehemaligen Zechenhaus auf der Feldstraße war aus bislang ungeklärter Ursache im Eingangsbereich ein Brand ausgebrochen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung war der Fluchtweg für zwei Menschen versperrt, die sich daraufhin ins Obergeschoß flüchteten.

Umgehend setzten die Einsatzkräfte tragbare Leitern ein, so dass die Mutter und ihr Kind sicher gerettet werden konnten. Sie wurden dem Rettungsdienst übergeben, der sie versorgte und anschließend in ein Krankenhaus mit Kinderabteilung brachte.

Da die Menschenrettung Priorität hatte, wurde die Drehleiter vorsorglich in Stellung gebracht und ein Löschangriff vorbereitet. Erst als die Personen in Sicherheit waren, wurde durch einen Trupp der Zugang zum Haus gewaltsam geöffnet, um so an die Brandstelle gelangen zu können.