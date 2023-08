Erkelenz-Gerderath : Raser mit Tempo 174 auf der Landstraße gestoppt

„Beans and Friends“ ist umgezogen : Der Kaffeerösterin geht es im Selfkant um die Bohne Jetzt bräunt im Selfkant im Ofen, was in Jülich über die Theke geht. Die Kaffeerösterei „Beans and Friends“ ist umgezogen. Was da ist, sind Platz und Leidenschaft für Kaffee. Was fehlt, ist ein Barista.