Raps-Ernte : Landwirte im Wettlauf gegen Wolken und Wasser

Knallgelb sind die Blüten, goldgelb die Ähren und überraschend tiefschwarz die Samen: So wandelbar wie seine Farben, so vielfältig einsetzbar ist Raps: als Tierfutter, Energielieferant oder Pflanzenöl. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Gangelt Sie sind riesig, kraftvoll, lautstark, passen auf keine Straße und ihre Scheinwerfer könnten Fußballstadien erhellen: Erntemaschinen sind derzeit Tag und Nacht auf den Feldern unterwegs – im Wettlauf gegen das Wetter.

Ohne Handy? Ohne Laptop? Ohne GPS? Nein, ohne digitale Helfer ist die Feldarbeit heute nicht vorstellbar. Landwirt Bernhard Conzen aus Gangelt hat drei Wetter-Apps und kann über die FieldView-App per Satellit metergenau nachvollziehen, wie sich die Pflanzen auf seinem Feld entwickeln. Die Erntemaschinen werden längst nicht mehr von Menschenhand, sondern per GPS über die Felder gelenkt.

Bernhard Conzen ist nicht nur Landwirt, er ist der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes, Vorsitzender des Rheinischen Rübenbauernverbandes, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Heinsberg und im Aufsichtsrat der Vereinigten Hagel, einer Ernteversicherung. Wenn er morgens gegen kurz vor sechs aufsteht, um seine E-Mails zu sortieren und den Tag zu strukturieren, dann geht es oft darum, wie er die Digitalisierung in der Landwirtschaft nach vorne bringen kann, dann organisiert er Reisen, Vorträge und Sitzungen, um für die Landwirtschaft zu werben und für die Interessen der Bauern einzutreten.

Zu Hause auf dem Hof in Gangelt, wo er Getreide und Gemüse anbaut, sorgt die ganze Familie dafür, dass der Betrieb läuft. Jetzt im Sommer, wenn auch die Politik Ferien macht, kann Conzen aber noch einmal sein, was er eigentlich ist: ein Landwirt, der Trecker mit Hängern fährt, den der Ertrag seines Feldes überwacht und der den richtigen Zeitpunkt für die Ernte bestimmt.

Das bedeutet, dass er und die Profis auf den großen Maschinen im Moment sehr wenig Schlaf bekommen. Gefahren wird bis tief in die Nacht, gigantische Scheinwerfer erhellen das Feld und die GPS-Steuerung der Maschinen sorgt für exaktes Abernten der Feldfrucht. Da bleibt keine Reihe stehen und kein Korn im Halm. Das geht schnell und das ist gut so, denn es ist ein Wettrennen.

Der Blick der Bauern richtet sich heute öfter auf die digitale Wettervorhersage als in den Himmel, aber immer geht es um dasselbe: Wasser. Mal fehlt es, mal ist es zu viel. Im Moment hofft Conzen, dass in der Wetter-App null Prozent Regenwahrscheinlichkeit steht. Das Getreide muss vor dem Regen rein, bevor die Feuchtigkeit tief in das Korn dringen kann. Ist es zu nass, nimmt die Mühle es nicht an oder es muss aufwendig und kostenintensiv getrocknet werden, was wiederum vom Ertrag abgeht. Die Energiekosten sind enorm. So ist es ist ein ständiger Wettlauf gegen Wolken, Wasser, Feuchtigkeit.

Derzeit regnet es viel. Ist es zu spät, wenn das Getreide platt am Boden liegt, niedergedrückt von Unwetter und Sturm? Ist es dann überhaupt noch zu retten? „Ja, es wird mit speziellen Gabeln an der Erntemaschine wieder aufgerichtet“, erklärt Conzen. So kann es, fast ohne Verlust, geerntet werden – sofern es wieder trocken genug ist.

Bernhard Conzen ist Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes, aber vor allem ist er noch ein aktiver Landwirt, der weiß, wie die Feldarbeit funktioniert. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Der Weizenertrag sei derzeit aber nicht gut. Die Mühle benötige einen Proteingehalt von 12 Prozent, damit sie aus dem Getreide hochwertiges Mehl machen könne. Derzeit liege der Proteingehalt des hiesigen Weizens aber bei neun bis elf Prozent, sagt Conzen. Woran das liegt? „An der geringen Düngung. Die neue Düngeverordnung schreibt vor, dass bis zu 15 Prozent weniger gedüngt werden darf“, erklärt Conzen.

Vor einigen Tagen war er als oberster Bauer des Rheinlands gemeinsam mit Kollegen aus Europa in Straßburg bei einer Demonstration. Dort ging es darum, „Ja zur nachhaltigen Landwirtschaft, aber Nein zu sinnlosen Verboten zu sagen“, die nach Meinung der Bauernvertreter zu einem deutlichen Rückgang der Lebensmittelproduktion führen werden. Heute kann er sich selbst vom Rückgang des Ertrags überzeugen.

Dass immer nur so viel gedüngt wird, wie Erde und Pflanzen benötigen, dafür sorgt eigentlich längst die Technik. Auf der Erntemaschine von Claas, die gerade über das Gangelter Feld mit Blick auf Kirche und Burg fährt, sitzt ein Mitarbeiter von BASF mit seinem iPad. Conzen unterstützt Hersteller von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bei Dokumentation und Forschung. Nichts, aber auch gar nichts, wird dem Zufall überlassen. Jeder Meter Boden wird untersucht, bevor er mit irgendwelchen Mitteln in Kontakt kommt. Ist er ein „Kiesköpp“, also sehr sandig, hat er viel oder wenig Nährstoffe? Wie ist der Stickstoffgehalt?

Und dann wird die Düngung ebenso metergenau aufgetragen, wie die Saat in schnurgeraden Reihen in die Erde gebracht wird. Bei der Ernte wird schließlich gemessen: Hat es gereicht? Welchen Ertrag bringt welche Düngung auf welchem Boden? Wo muss eventuell nachjustiert werden?

Kein Tropfen zu viel, keiner zu wenig. Dabei geht es laut Conzen nicht nur darum, teure Düngung einzusparen, sondern auch den Boden – die Grundlage für jedes Wachstum – zu schonen. Die Maschinen sind so eingestellt, dass sie, wenn der Traktor schwenkt, um in die nächste Bahn zu fahren, das Auftragen der Düngung stoppen. Auch jetzt heben sich die Messer für die nächste Bahn, sie machen genau Halt vor dem Blühstreifen, wo wächst und gedeiht, was Bienen und Hasen schmeckt. Das bringt keinen Ertrag, ist aber gut für die Biodiversität, sagt Bauer Conzen.

Ganz sauber hat die Maschine den Rapssamen aus der Hülse gedroschen, übrig bleibt Mulch, der auf dem Acker liegenbleibt. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Überraschend schwarz ist der Samen, der jetzt aus der Rapsschote springt und wie flüssiges schwarzes Gold über das Förderrohr im Schlepper landet. Unerwartet bei einer Pflanze, die knallgelb blüht und goldgelb reift. Raps ist ein Multitalent. Neben hochwertigem Pflanzenöl kann Raps Diesel beigemischt werden und so helfen, dass weniger fossiler Brennstoffe benötigt werden. Rapsschrot ist ein wichtiger Eiweißlieferant für die Tierhaltung und ersetzt insbesondere in der Milchkuhhaltung die Sojapflanze.

Die zwei Rapsfelder der Familie Conzen mit der historischen Kulisse im Hintergrund sind in weniger als einer Stunde abgeerntet. Aber eine lange Pause ist nicht drin für die Erntehelfer und den Landwirt. Das über sieben Meter und 70 Zentimeter breite Schneidewerkzeug der Erntemaschine wird zentimetergenau und präzise längs auf einen Hänger abgelegt. Nur so passt es – vom Traktor gezogen – über die Straße. Schnell zum nächsten Feld, in der Nacht ist wieder Regen angesagt. Der Weizen muss rein und es steht auch noch „Schwarzes Gold“ auf den Feldern.