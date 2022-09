TV-Backshow : Raiko Kiesler backt um den Titel „Bester Hobbybäcker Deutschlands“

Eigene Küche, eigenes Business: Mit seinen Tortenkreationen möchte Raiko Kiesler auch in der Region begeistern. Foto: Nicola Gottfroh

Waldfeucht-Haaren Mit der Teilnahme an der Sendung hat sich Raiko Kiesler einen Traum erfüllt. Der 44-Jährige erhofft sich durch die temporäre TV-Bekanntheit ein wenig Werbung für sein neues Business.

Den Grundstein für seine Liebe zum Backen hat Raiko Kieslers Oma gelegt. Während es für viele Kinder das Größte ist, den Teig von den Quirlen zu lecken, hat Kiesler es geliebt, dabei zuzusehen, wie aus Eiern, Milch, Butter und Mehl in Omis Schüsseln etwas entstanden ist, das am Ende nicht nur unheimlich süß und köstlich war, sondern auch schön anzusehen.

Dass er nun auch in der Jubiläums-Staffel der SAT.1-Sendung „Das große Backen“ gegen neun weitere Hobbybäcker um den goldenen Cupcake kämpft, hat im weitesten Sinne auch seine Großmutter zu verantworten. „Ich habe meine Oma die letzten Jahre ihres Lebens gepflegt – und sonntags haben wir gerne gemeinsam ‚Das große Backen‘ geschaut“, sagt er. Sie habe ihn immer wieder aufgefordert, sich zu bewerben. „Ich habe stets geantwortet: Oma, dafür bin ich nicht gut genug“, erinnert sich Kiesler. Allerdings – so räumt er dann doch ein – hätte er schon immer gerne diese tolle blaue Schürze, auf der sein Name prangt, und die lediglich Teilnehmer der Show ihr Eigen nennen dürfen, gehabt.

Im Jahr 2021 hat der Hobbybäcker es dann doch getan, er hat sich beworben. „Ich hatte ja nichts zu verlieren. So habe ich die Bewerbung abgeschickt, aber auch Wochen später nichts vom Sender gehört“, erinnert sich der 44-Jährige. Ein bisschen enttäuscht sei er schon gewesen, aber letztlich hatte er sich ja auch nicht zu viel erwartet. Die neue Staffel startete und Kiesler saß wieder vor dem Fernseher und sah anderen – ein wenig wehmütig – beim Backen in der blauen Schürze zu.

Dann, im Frühjahr 2022, habe sich das Team der Backshow doch noch bei ihm gemeldet. „Ich war ganz aus dem Häuschen“, sagt der Tortenexperte und grinst. Die Macher der Show luden ihn nach einem Telefoncasting auch noch zum persönlichen Casting ein, zu dem – wie soll es auch anders sein – eine eigene Torte nach Wahl mitgebracht werden musste. „Natürlich habe ich mir richtig Mühe gegeben“, sagt er. Außergewöhnlich sei die Torte gewesen, gespickt mit Blattgold, gefüllt mit Champagnercreme. Der Anruf mit der Zusage, einer der Kandidaten der nun gestarteten Staffel zu sein, kam dann ein paar Wochen später. „Als ich die Nachricht bekam, dass ich in der Jubiläumsstaffel dabei bin, konnte ich es gar nicht fassen. Für einen Hobbybäcker wie mich ist es eine große Ehre, zu den besten zehn der Republik zu gehören“, sagt Kiesler.

Um sich den Titel „bester Hobbybäcker Deutschlands“ zu erkämpfen, beziehungsweise zu erbacken, reiste er zu den Dreharbeiten nach Berlin, wo „Das große Backen“ aufgezeichnet wird. Und auch, wenn das Prinzip der Show einfach sei, wäre die Herausforderung groß gewesen, gibt Kiesler zu. Im kulinarischen Wettstreit gibt es pro Folge drei Aufgaben, die in einer vorgegebenen Zeit bewältigt werden müssen. Am Ende jeder Challenge verkostet und bewertet eine Jury das Gebackene und vergibt Punkte. Der Kandidat mit den meisten Punkten wird Bäcker oder Bäckerin der Woche, der Teilnehmer mit der schlechtesten Bewertung scheidet aus. In sieben Shows backen sich die Hobbybäcker zum Finale, in dem die drei verbliebene Tortenkünstler um den Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker" kämpfen. Als Jury-Mitglieder sind Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs mit dabei. Die preisgekrönte Konditormeisterin und der Chef-Pâtissier bewerten die Köstlichkeiten der Hobbybäcker hinsichtlich des Aussehens und Geschmacks. Die Moderation der TV-Show übernimmt Enie van de Meiklokjes.

Raiko Kiesler und eine seiner Torten, mit denen er bei der Backshow punkten konnte. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

„Für mich ging in Berlin ein Traum in Erfüllung, auch wenn die Zeit mit viel Stress und großen Emotionen verbunden war“, sagt Kiesler. „Die Dreharbeiten nahmen mehrere Wochen in Anspruch. Ich kann sagen, dass einem alles, was man als Hobbybäcker kann und können muss, abverlangt worden ist.“ Die Drehtage hätten oft viele Stunden gedauert, was auch eine körperliche Belastung für den ehemaligen Friseurmeister gewesen sei. „Dennoch bereue ich es nicht, mitgemacht zu haben. Es war eine tolle Erfahrung und wir sind gute Freunde geworden, haben viel gelacht und Spaß gehabt. Eigentlich ging es gar nicht um Konkurrenz oder Wettstreit – obwohl das der Sinn der Show ist.“

Mit der Teilnahme an der Sendung hat sich Kiesler nicht nur einen Traum erfüllt, sondern möchte einem anderen Traum noch den nötigen Schub geben: Kiesler erhofft sich durch die neue, temporäre TV-Bekanntheit ein wenig Werbung für sein neues Business: Denn dass Kiesler mit seinen Torten begeistern kann und sie mehr sind als hübsch anzusehende Kuchen mit Fondantüberzug, will der 44-Jährige künftig auch den Menschen in der Region zeigen. Der ehemalige Friseurmeister will sich als Tortenbäcker selbstständig machen. Die Profiküche im Haus des 44-Jährigen ist bereits eingerichtet, das Gewerbe für „Kitchenbro78“ möchte er in den kommenden Tagen anmelden.

„Ich möchte den Menschen in der Region Torten für besondere Anlässe bieten – Hochzeiten, Taufen, Geburtstage. Torten, die einfach noch mal anders sind.“ Dazu setzt er auf die Mischung aus Bewährtem und Neuem. „Auch einen Frankfurter Kranz wird es bei mir geben, genauso wie die außergewöhnliche Mottotorte“, so Kiesler. Eine Bäckerprüfung hat der 44-Jährige bereits abgelegt, von der Handwerkskammer gab es jüngst die Zulassung. „Es kann also losgehen“, freut sich Kiesler.

Wer die Torten von Kiesler kennenlernen möchte, kann sich auf seinem Instagram-Profil kitchenbro78 informieren.