Zeugen gesucht : Radfahrerin (83) will nach Unfall in Erkelenz nicht ins Krankenhaus und stirbt später

Radfahrerin (83) will nach Unfall in Erkelenz nicht ins Krankenhaus und stirbt später

Erkelenz Weder Polizei noch Krankenwagen wollte eine 83-jährige Radfahrerin rufen lassen, nachdem sie in Erkelenz mit einem Jeep zusammengestoßen war. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Ein Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Auto am Montag, 31. Juli, an der August-Horch-Straße in Erkelenz fand jetzt ein tragisches Ende. Der Unfall, der sich gegen 9.15 Uhr ereignete, soll sich nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei folgendermaßen abgespielt haben: Der Fahrer eines weißen Jeeps fuhr vom Parkplatz der dortigen Tedi-Filiale und beabsichtigte nach links auf die August-Horch-Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 83-jährigen Fahrradfahrerin, die für ihn von links kam und vermutlich auf den Parkplatz des Geschäftes abbiegen wollte.