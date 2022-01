Zahl der Positivmeldungen verzehnfacht : Pusch schreibt in Sachen Corona an Laumann

Ob NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (rechts) der Bitte von Heinsbergs Landrat Stephan Pusch (links) wohl nachkommt, das Corona-Meldepflichtverfahren den immens steigenden Fallzahlen anzupassen? Foto: dpa/Federico Gambarini

Kreis Heinsberg Landrat Stephan Pusch hofft auf eine Anpassung der Meldepflichten in Sachen Corona. In einem Schreiben an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann legt er dar, dass die derzeitige Situation nicht haltbar sei.