Konflikt am Tagebau Garzweiler : Pusch erteilt Platzverweis für Lützerath-Aktivisten

Heinsberg/Erkelenz Landrat Stephan Pusch bringt die Räumung des Ortes Lützerath am Tagebau Garzweiler auf den Weg. Wer sich seiner Anweisung widersetzt, bekommt es mit der Polizei zu tun.

Stephan Pusch (CDU) hat seine Ankündigung in die Tat umgesetzt und den Aufenthalt in Lützerath per Allgemeinverfügung verboten. Damit leitet der Landrat des Kreises Heinsberg (CDU) die Räumung von Lützerath formal ein. Aktuell halten sich in Lützerath rund 100 Klimaaktivisten auf. Für den Fall einer Räumung haben Tausende angekündigt, sich dem in den Weg stellen zu wollen.