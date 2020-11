Zahlreiche Festnahmen und Platzverweise : Proteste gegen RWE in Lützerath

Proteste gegen RWE in Lützerath

Erkelenz An der ehemaligen Landstraße 277 wurden Arbeiten von RWE gestört. Die Polizei musste dabei Männer und Frauen aus Bäumen retten. Bei einer Bergung kam es beinahe zu einem Unfall.

Am Dienstagmorgen wurden laufende Erd- und Abräumarbeiten von RWE bei Lützerath am Tagebau Garzweiler bei einer Protestaktion gestört. Den Anfang machte eine Frau, die von einer Hängematte, die in Höhe der Mahnwache über die Fahrbahn der ehemaligen Landstraße 277 gespannt war, auf einen benachbarten Baum kletterte. Wegen der hohen Absturzgefahr wurde die Frau von der Feuerwehr gerettet. Sie erhielt von der Polizei einen Platzverweis. Höhenretter der Polizei holten danach noch zwei Personen von einer Hängematte und von einem Tripod runter auf den Boden.