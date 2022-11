Wettbewerb : Preisgericht kürt Siegerentwurf des Dokumentationszentrums am Tagebau Garzweiler

Erkelenz-Holzweiler Ab 2025 soll ein neues Dokumentationszentrum in Holzweiler die Geschichte des Tagebaus Garzweiler abbilden. Nun ist klar, wie es aussehen soll.

Das Projekt eines Dokumentationszentrums zum Tagebau Garzweiler geht in die nächste Phase: Das Preisgericht des internationalen Architekturwettbewerbs hat in seiner Sitzung in Erkelenz einstimmig das Planungsteam von DKFS architects (London/Hürtgenwald) und RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten (Bonn) mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Der Zweckverband Landfolge Garzweiler plant den Bau des Dokumentationszentrums in den kommenden Jahren in Holzweiler in unmittelbarer Nähe des derzeit noch aktiven Tagebaus Garzweiler. „Das Zentrum wird ein wichtiger Baustein in der Entwicklung von Holzweiler und ein neuer touristischer Anziehungspunkt im Rheinland werden“, heißt es aus dem Zweckverband. Es richtet sich an alle interessierten Menschen, die die Geschichte des Braunkohlebergbaus im Rheinischen Revier hautnah erleben möchten.