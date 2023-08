Erneute Preiserhöhung : So teuer wird die Karte für den Haldenzauber

Der Hirsch ist im Hückelhovener Haldenzauber mittlerweile Tradition: Der magische Lichterpark auf der Halde geht in diesem Jahr vom 1. Dezember bis zum 7. Januar. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Hückelhoven Die Vorbereitungen für den beliebten Lichterpark auf der Hückelhovener Halde laufen bereits. Warum die Preise zum zweiten Mal in Folge erhöht wurden und was die Besucher dafür an Mehrwert erwartet, erklärt Veranstalter MK Illumination.

Gerade lacht die Sonne noch auf die Hückelhovener Halde hinunter und schenkt Besuchern sommerliche Temperaturen. Der Winter scheint sehr weit weg. Doch im Hintergrund sind die Vorbereitungen für den diesjährigen Haldenzauber bereits gestartet. Für die fünfte Auflage des beliebten Lichterparks sollen 350 Lichtobjekte, rund 300 Kilometer Lichterketten und mehr als 300.000 Lichtpunkte ab dem 1. Dezember die Besucher verzaubern.

„Mit Hückelhoven rund um die Welt“ lautet das diesjährige Thema des Haldenzaubers. „Wir bereisen sieben Kontinente und entdecken deren tierische Bewohner“, verrät Laura Marschall, die zuständige Projektleiterin von MK Illumination. „Von der Arktis über die afrikanische Steppe bis hin zu einer versunkenen Stadt.“ Auch Bewohner aus Asien und Amerika sind dabei, außerdem gibt es einen chinesischen Palast und fantasievolle Tiere aus der Fabelwelt zu entdecken.

Neben einigen Klassikern wie den Wald der Tiere mit dem beliebten Hirsch verspricht der Veranstalter viele neue leuchtende Elemente. Besonders in den Vordergrund stellt Marschall zudem die neuen interaktiven Elemente. Diese Spezialeffekte würden in Hückelhoven Weltpremiere feiern. „Die gab es so noch in keinem anderen Park – und wird es auch nicht geben“, betont die Projektleiterin.

Das Haldenzauber-Team freut sich auf die fünfte Auflage: Eva Pins und Laura Marschall von MK Illumination, Tim Kerinnis von Vias Bus, Haldenzauber-Gastronom Christian Dorn, Stadtmarketing-Chef Carsten Forg, Bürgermeister Bernd Jansen sowie die Sponsoren Fabian Brücher (WEP), Thomas Giessing (Kreissparkasse Heinsberg) und Alexander Gramstadt (WEP). Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Doch diese Effekte haben auch ihren Preis: Bereits zum zweiten Mal in Folge haben die Veranstalter die Preise für den Eintritt auf die funkelnde Halde erhöht. Die Preiserhöhung liege vor allem an den gestiegenen Kosten für Transport, Material und Personal, erklärt Eva Pins von MK Illumination. Der Eintritt für Erwachsene kostet in diesem Jahr montags bis donnerstags 17 Euro, an Freitagen, an Wochenenden und Feiertagen liegt der Preis bei 19 Euro. Im Vorjahr waren es 15 und 17 Euro.

Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen montags bis donnerstags 9 und ansonsten 10 Euro. Auch hier sind die Preise um je 2 Euro angehoben worden. Das Familienticket für zwei Erwachsene und drei Kinder ist montags bis donnerstags für 38 Euro zu bekommen, freitags, an Wochenenden und Feiertagen kostet es 42 Euro. Dies war vor einem Jahr je 3 Euro günstiger. All diese Preise beziehen sich auf den Online-Verkauf. An der Abendkasse wird bei Einzeltickets ein Aufschlag von 1 Euro fällig, Familientickets kosten vor Ort 2 Euro mehr.

Bürgermeister Bernd Jansen hat beim Ticketpreis insbesondere die Familien im Blick: „Der Besuch auf der Halde darf nicht teurer werden als ein Abend im Kino.“ Das sei ihm wichtig. „Aber auch das Kino hat seine Preise angezogen“, sagt der Rathauschef. Die Stadt und MK Illumination würden den Besuchern natürlich auch immer wieder etwas Neues bieten wollen, die Spezialeffekte seien aber teuer in der Entwicklung.

Farbwechsel auf Knopfdruck: In diesem Jahr erwartet die Besucher noch mehr interaktive Überraschungsmomente, verspricht der Veranstalter. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Jansen verweist daher darauf, dass es ab Ende September vergünstigte Tickets bei den Sponsoren (Kreissparkasse und Wep) geben wird. Hier liegt der Eintrittspreis für Erwachsene bei 11 Euro, Familientickets gibt es für 24 Euro. Die Kreissparkasse möchte zudem den Ehrenamtlern der Freiwilligen Feuerwehr den Eintritt spendieren, die Wep plant eine Verlosung.

Der reguläre Vorverkauf ist hingegen bereits gestartet. Tickets gibt es online unter www.lumagica.com. Vom 1. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 ist die Millicher Halde täglich von 16.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Nur am 24. und am 31. Dezember bleibt der Haldenzauber geschlossen.