Hermes in Hückelhoven : Postkontrolle endet mit Hausdurchsuchungen in Baden-Württemberg

Aachen Bei einer Kontrolle im Hermes in Hückelhoven entdeckte der Aachener Zoll ein Paket mit mehreren Kilogramm Amphetamin. Die Spur führt bis nach Baden-Württemberg.

Da das Paket an eine Person in Baden-Württemberg adressiert war, wurde die Angelegenheit an das Zollfahndungsamt Stuttgart übergeben. Über die Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Adressaten beantragt.