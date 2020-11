Mahnmal : Ein weißes Kreuz als Zeichen des Mitgefühls

An einer Unfallstelle in Gangelt an der K 3 haben Josef Neiß (stellvertretender Leiter der Direktion Verkehr), Rene Stegemann, Uwe Castens und Frank Meuffels, Verkehrssicherheitsberater sowie Verkehrsunfallopferschützer der Kreispolizeibehörde Heinsberg, im Rahmen der Aktion ein weißes Kreuz aufgestellt. Foto: KPB Heinsberg