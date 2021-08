Mit Schusswaffe bedroht : Polizei sucht Zeugen nach Raub im Selfkant

Selfkant Ein Selfkänter ist Opfer eines Raubs in seinem Haus geworden. Zwei unbekannte Täter bedrohten ihn mit einer Schusswaffe, fesselten ihn und schlugen mehrfach auf ihn ein. Dann suchten sie nach Wertsachen.

Der Raub ereignete sich laut Polizeiangaben am Dienstag gegen 3 Uhr in der Nacht in einem Wohnhaus an der Schulstraße in Schalbruch. Die zwei bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und bedrohten dort den 43-jährigen Mann mit einer Schusswaffe. Die Täter fesselten ihn anschließend und schlugen ihn mehrfach.