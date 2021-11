Heinsberg-Oberbruch : Polizei sucht Zeugen nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Update Heinsberg Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Heinsberger Stadtteil Oberbruch hat in der Nacht zu Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nun wird nach der Brandursache gesucht.

Um 2.15 Uhr in der Nacht zum Samstag erreichte die Heinsberger Feuerwehr der Notruf über den Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Heinsberg-Oberbruch. Von dem Feuer waren insgesamt 14 Personen betroffen, von denen einige aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden mussten, unter anderem mit Hilfe einer Drehleiter. Unter den Geretteten befanden sich auch drei Kinder.