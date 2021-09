Zeuge : Polizei sucht Transporterfahrer nach tödlichem Unfall auf L277

Erkelenz Nach dem Unfall auf der L277 bei Erkelenz, bei dem ein Lastwagenfahrer tödlich verletzt worden ist, sucht die Polizei nach einem Zeugen.

Eine Zeugin war als Beifahrerin aus Richtung Jackerath in Richtung Erkelenz unterwegs und beobachtete den Unfallhergang. Hinter ihr fuhr in gleicher Richtung ein Transporter. Der Fahrer dieses Transporters hat den Unfallhergang vermutlich aufgrund seiner erhöhten Sitzposition auch beobachten können und hatte ebenfalls an der Unfallstelle angehalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Seine Personalien wurden jedoch nicht festgehalten.