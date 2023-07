Mit Hubschrauber und Wärmebildkamera : Polizei sucht im Maisfeld nach Automaten-Knacker

Mit Hubschrauber und Wärmebildkamera durchkämmte die Polizei das angrenzende Maisfeld. Foto: MHA/Uwe Heldens

Heinsberg-Horst Weil eine unbekannte Person einen Ticketautomaten in Heinsberg-Horst aufgebrochen hat, kam es am frühen Montagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz in Heinsberg-Horst.

Die Heinsberger Polizei rückte in den frühen Morgenstunden am Montag zu einem Einsatz nach Heinsberg-Horst aus, wo ein Ticketautomat der Deutschen Bahn aufgebrochen worden war. Am Bahnhof angekommen, entdeckten die Beamten ein Auto, das womöglich dem Täter oder der Täterin gehören könnte.

In der Hoffnung, diese Person zu finden, durchsuchten die Einsatzkräfte das angrenzende Maisfeld. Dabei kam sogar ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Allerdings blieb die Suche erfolglos.

Der Ticket-Automat der Deutschen Bahn wurde nur leicht beschädigt. Foto: MHA/Uwe Heldens

Nun werde man die Spuren, die man an dem Automaten gefunden hat, auswerten, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Schließlich könnte man vermuten, dass der oder die Täterin auch an anderer Stelle schon einmal zugeschlagen hatte. Der Automat der Deutschen Bahn war übrigens nicht komplett aufgebrochen worden. Offenbar war es dem Täter nur gelungen, die äußere Abdeckung zu entfernen.

(red/pol)