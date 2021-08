Dosenbier, Dachstühle und Co. : Polizei Heinsberg stoppt kuriose Transporter

Dosenbier, Dachstühle und Co.

Heinsberg Ungesicherte Dachstühle, Reifen in der Traktorschaufel: Die Polizei im Kreis Heinsberg hat in den vergangenen Wochen bei Verkehrskontrollen einige fragwürdige Transportmethoden unterbunden.

So transportierte ein Lkw einen ganzen Dachstuhl ohne entsprechende Ladungssicherung. Zudem war die Anhängelast um mehr als 200 Prozent überschritten. Der Fahrer erhielt eine Anzeige und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

In einem anderen Fall wurden in der Schaufel eines Traktors, die mit zusätzlichen Anbauten versehen war, zwei große Räder transportiert. Diese Konstruktion überragte den vorderen Überstand um mehr als fünf Meter, was das Sichtfeld des Fahrers stark einschränkte.