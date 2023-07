Aggressionen nehmen zu : Politessen brauchen ein „dickes Fell“

Die Fahrerin dieses Wagens muss sich nicht sorgen, denn die Politessen Jennifer Appelt, Regine Wissner und Ingrid Kasper-Hellmann (von links) wollen gerade nur spielen - auf Wunsch des Fotografen. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Quer durch die Republik sorgt es immer wieder für Schlagzeilen. Politessen werden bei der Ausübung ihrer Arbeit beleidigt, angespuckt oder sogar körperlich attackiert. Drei Heinsbergerinnen berichten aus ihrem Alltag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Ihre offizielle Dienstbezeichnung ist eigentlich „Verkehrsüberwachungskraft“. Doch gemeinhin werden die Damen – denn es sind meistens ebensolche – nicht uncharmant Politessen genannt. Obwohl das eine gewisse Nähe zur Polizei vermuten lässt, haben die Frauen mit dieser, was ihr Arbeitsverhältnis anbelangt, gar nichts zu tun. Sie sind allesamt Angestellte der Stadt und unterstehen hier dem Ordnungsamt. Quer durch die Republik ist es immer wieder ein Aufregerthema, dass Politessen bei der Ausübung ihrer Arbeit beleidigt, angespuckt oder sogar körperlich attackiert werden.

Jennifer Appelt, Ingrid Kasper-Hellmann und Regine Wissner sind drei der insgesamt vier Politessen, die in der Kreisstadt ihren Dienst versehen. Die beiden Letztgenannten durchstreifen die Straßen der Stadt schon seit 17 Jahren auf der Suche nach Parksündern. Auch sie haben in dieser Zeit schon so manche unschöne Situation erleben müssen. Jennifer Appelt steht dies wahrscheinlich noch bevor, denn die 32-Jährige macht den Job erst seit etwa einer Woche.

Wenn man den Beruf ergreife, sei es am Anfang schon schwer, sagt Ingrid Kasper-Hellmann (64). „Aber mit der Zeit haben wir ein dickes Fell bekommen“, ergänzt ihre Kollegin Regine Wissner (59). Ihre junge Mitstreiterin hofft darauf, dass ihr die Verkäuferinnentätigkeit in einer Bäckerei, der sie vor ihrer Bewerbung bei der Stadt nachgegangen ist, ein wenig helfen kann. Schließlich habe sie dort gelernt, stets freundlich zu den Kunden zu sein. Auch Ingrid Kasper-Hellmann arbeitete ursprünglich einmal im Verkauf, Regine Wissner hingegen als Hauswirtschafterin.

Verwarngelder Die Palette reicht von 10 bis 55 Euro Die Spanne der Verwarngelder, die von den Heinsberger Politessen verhängt werden, reicht von 10 bis 55 Euro. In der untersten Kategorie sind zum Beispiel Verstöße gegen das Anwohnerparken oder Parken in verkehrsberuhigten Bereichen angesiedelt. Teuer wird es zum Beispiel beim unrechtmäßigen Parken auf einem Behindertenparkplatz, in einer Feuerwehrbewegungszone, auf dem Geh- oder Radweg, an einer E-Tankstelle, auf einem Carsharing-Platz oder an einer Bushaltestelle. Dann sind jeweils 55 Euro fällig.

Seit Corona, so bestätigen die beiden Politessen, hätten Gereiztheit und Aggression bei den Autofahrern, bei denen sie ein Parkvergehen ahnden müssten, deutlich zugenommen. Körperlich angegriffen wurden sie bislang zum Glück noch nie, wie sie einhellig bestätigen. Doch Beleidigungen und Drohungen seien keine Ausnahme. „Dabei ist das Potenzial an Parksündern im Laufe der Jahre gesunken, weil die Zahl der gebührenfreien Parkplätze zugenommen hat“, sagt Ingrid Kasper-Hellmann. Es gebe auch eine unwahrscheinlich hohe Nutzerzahl an Handy-Parkern. Hierbei kann über das Handy die Parkzeit gesteuert werden.

Die Frauen drehen ihre Runden im Früh- und Spätdienst, doch bisweilen auch außerhalb dieser Zeiten und an den Wochenenden, in der City ebenso wie in den übrigen Stadtteilen. „Wir versuchen, die Leute zu motivieren, dass sie einen Parkschein ziehen, damit es gar nicht erst zu einer Verwarnung kommt“, erklärt Ingrid Kasper-Hellmann. Doch das gelingt nicht immer. Bei über 100 Knöllchen am Tag in Spitzenzeiten wie der Vorweihnachtszeit überrascht das nicht.

Man lerne mit der Zeit, mit den Respektlosigkeiten uneinsichtiger Zeitgenossen umzugehen, erklärt die 64-Jährige, die im nächsten Jahr in Rente geht. „Das können sie von mir aus zu ihrer Frau sagen, aber nicht zu mir“, habe sie zum Beispiel einmal einem Mann entgegnet, der sie aufs Übelste beleidigte. Manche drohten auch damit, sich direkt beim Bürgermeister über sie zu beschweren, erzählen die Frauen. „Mir ist aber auch schon passiert“, sagt Regine Wissner, „dass sich Menschen später bei mir für ihr Verhalten entschuldigt haben.“

Vielleicht ist das ja einer der Gründe, warum Ingrid Kasper Hellmann zu dem Schluss kommt: „Ich würde den Beruf immer wieder machen.“ Auch ihre Kollegin Regine Wissner meint: „Ich mache meine Arbeit gerne. Man lernt, damit umzugehen.“