Podcast „Revier.Geschichten“ : Höhner-Keyboarder steht zu seiner Erkelenzer Heimat

Audio Erkelenz Im Podcast „Revier.Geschichten“ spricht der Keyboarder der Kölner Kultband Höhner, Micki Schläger, über die Liebe zum Rheinischen Revier. Und besingt in der „Katzemer Hymne“ die Schönheit seines Heimatdorfes.

Bei der Kölner Kultband Höhner steht er am Keyboard und sorgt für Stimmung. In der aktuellen Folge des Podcast „Revier.Geschichten“ spricht Micki Schläger mit Moderator Torsten Knippertz über seine Kindheit in Katzem.