Neue Reihe hinterm Schacht 3 : Hückelhoven lädt jetzt zu Picknick-Konzerten

Die „beets´n´berries“ werden die neue musikalische Reihe im Grünen eröffnen. Foto: Veranstalter

Hückelhoven Die Stadt startet eine neue und kostenlose Konzertreihe auf einer neuen Veranstaltungsfläche am Fuße der Millicher Halde. Was genau geplant ist.

Bereits mehrfach hatte Bürgermeister Bernd Jansen sie angekündigt, jetzt ist es endlich so weit: Die Picknick-Konzerte in Hückelhoven starten. Und mit ihnen gibt es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den geplanten Generationenpark. Am Samstag, 29. Juli, ab 18 Uhr können die Besucher bei freiem Eintritt mit ihrer Decke auf dem Grün der „HÜ-Arena“ Platz nehmen. Das hufeisenförmige Areal befindet sich direkt hinter der kürzlich eröffneten Veranstaltungsfläche „Schacht-Hof“ am Schacht 3 mit Blick auf die Millicher Halde. Zum Start hat sich die Stadt die Band „beets´n´berries“ mit ihrer handgemachten Musik ins Boot geholt.

Lange Zeit hatte die Stadt Hückelhoven Pläne für eine große Veranstaltungs-Arena am Fuße der Millicher Halde, erklärt Bürgermeister Jansen auf der Pressekonferenz: „Doch das hat man uns nicht zugetraut.“ Als sich diese Pläne daher aufgrund fehlender Förderungszusagen der damaligen Landesregierung NRW zerschlugen, wurde kurzerhand bei der Neugestaltung des Geländes rund um den Förderturm eine Wiese in der Form einer Arena angelegt.

„Diese Wiese ist in den vergangenen zwei Jahren gut angewachsen und jetzt bereit für den Auftakt“, sagt Jansen. Zukünftig wird das Stadtmarketing Hückelhoven mehrmals im Jahr Picknick-Konzerte mit Akustik-Bands und Künstlern auf dem Gelände veranstalten. Der Eintritt soll weiterhin frei bleiben und noch in diesem Sommer ist ein zweites Konzert geplant.

In der „HÜ-Arena“ hinter dem kürzlich eröffneten Schachthof startet die Stadt nun eine neue Veranstaltungsreihe: Picknick-Konzerte mit Akustik-Bands und Künstlern. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

„Wir freuen uns darauf, dieses Kleinod mitten im Herzen der Stadt endlich mit Leben zu füllen und sind überzeugt, dass die Besucher begeistert sein werden“, sagt Bürgermeister Bernd Jansen. Er fordert die Hückelhovener auf, sich eine Decke zu schnappen und mit Musik von den „beets´n´berries“ einen lauschigen Sommerabend zu verbringen. Zwar ist ein Schankwagen vor Ort ­– Willi Fell bietet neben seinen Hilfarther Bierspezialitäten auch alkoholfreie Getränke und Snacks an ­– aber die Besucher dürfen sich auch selbst Speisen und Getränke mitbringen. „Verbunden mit der Bitte, ihren Platz nachher wieder ordentlich zu verlassen“, so Jansen.

Aktuell arbeite die Stadt zudem an der Feinplanung des Generationenparks und will in zwei Jahren mit den Bauarbeiten beginnen. In diesem Atemzug wird die „HÜ-Arena“ dann auch mit Steinblöcken als Sitzreihen ergänzt, bis dahin können Besucher auf der grünen Fläche Platz nehmen. „Das wird später wie auf Wilhelmstein“, beschreibt Jansen seine Pläne.

Stadtmarketingchef Carsten Forg, Bürgermeister Bernd Jansen und Norbert Winzen von den „beets“ blicken der Premiere gespannt entgegen. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Für Norbert Winzen wird das Konzert etwas Besonderes. „Ich habe drei Jahre auf der Zeche arbeitet. Es ist Wahnsinn, wie sich das Gelände verändert hat“, sagt der Musiker. Die Kulisse sei einzigartig. „Wir werden mitten zwischen den Besuchern spielen. Das wird ganz toll“, ist er überzeugt. Für solche Art der Konzerte seien die „beets“ wie geschaffen. Die vier Musiker um Frontfrau Natascha Wenrich lieben die Nähe zum Publikum und unterbrechen für das Konzert sogar ihre Sommerpause.