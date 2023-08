Pflegeschule Heinsberg stellt sich neu auf : Hochmodern und anspruchsvoll – wie professionelle Pflege aussehen sollte

Jeder Handgriff muss in der Pflege sitzen. Die Aufgaben reichen vom Aufrichten im Bett bis hin zum Blutabnehmen oder Kathetersetzen. Vieles wird an einer Puppe wie dieser geübt. Foto: Arndt Krömer​

Heinsberg Neue Räume, neue Möbel, Digitalisierung: Die apm-Pflegeschule Heinsberg hat sich neu aufgestellt. Das professionelle Angebot soll mehr Schüler ansprechen. Warum sich eine Ausbildung in der Pflege lohnen kann.

Wer einen Abschluss als Altenpfleger oder – pflegerin macht, darf damit in der Altenpflege arbeiten. Kinderkrankenpfleger und -pflegerinnen sind ebenfalls sehr spezialisiert. Wer sich für die Pflegefachkraft entscheidet, kann hingegen in allen Bereichen eingesetzt werden – und wird auch entsprechend breit ausgebildet. Diese drei Ausbildungsberufe sind es, die in der apm-Pflegeschule in Heinsberg angeboten werden. „apm“, das steht für Akademie für Pflegeberufe und Management. Die Ausbildungen dauern in der Regel drei Jahre und bieten jungen Menschen ausgezeichnete Zukunftschancen.

Die Pflegeschule gibt es schon seit 2012 am Markt in Heinsberg. Allerdings, „wir waren bislang nicht so sichtbar“, sagt die Schulleiterin Margaret Eisenbarth. Das hat sich nun geändert. Das Restaurant, das sich bislang im Erdgeschoss befand, ist nicht mehr da. Inzwischen hat die apm die Fläche hinzugewonnen und dort eine moderne Ausbildungsstätte mit Blick nach draußen – und umgekehrt auch vom Markt hinein in den Seminarraum – eingerichtet.

An lebensechten Puppen wird in der apm-Pflegeschule geübt. Christina Houben (links) und Margaret Eisenbarth leiten die Schule und geben ihr Wissen an derzeit 180 Schülerinnen und Schüler weiter. Foto: MHA/Simone Thelen

In einem Abwasch wurde – wohlgemerkt im laufenden Betrieb, da es in der Pflegeschule anders als in Berufskollegs keine Ferien gibt – das gesamte Gebäude renoviert. „Wir haben Wände versetzt, neue Möbel angeschafft, drei Übungsräume vergrößert, beziehungsweise neu eingerichtet, die Digitalisierung aufgestockt und ein voll ausgestattetes digitales Klassenzimmer eingerichtet“, erklärt Eisenbarth. Das sei eine Menge Arbeit gewesen, in die Pläne seien auch die Ideen der Schülerinnen und Schüler eingeflossen, und wenn man sich die hellen und modern eingerichteten Räume jetzt ansieht, erkennt man, dass hier viel Herzblut und Engagement eingeflossen sein müssen.

Engagement wird auch von den Schülerinnen und Schülern der Pflegeschule erwartet. Im Blockunterricht in Theorie und Praxis verbringen die Auszubildenden mindestens 2100 Stunden ihrer Ausbildung in der Schule. „Zum Vergleich: Für eine Banklehre sind 1500 Unterrichtsstunden vorgesehen. Man erkennt also, dass wir höchsten Wert auf eine fundierte Ausbildung legen.“ Das in der Pflegeschule erworbene Wissen wenden die Schülerinnen und Schüler in praktischen Einsätzen in allen Bereichen der Pflege an: also im Pflegeheim, in der ambulanten Pflege, in der Kinderkrankenpflege und in der Psychiatrie für alle Altersstufen. Erst danach erfolgt die Spezialisierung. Um dies zu ermöglichen, arbeitet die Schule mit privaten Einrichtungen und öffentlichen Trägern und Wohlfahrtsverbänden zusammen. „Wir führen den Schüler durch die Ausbildung und arbeiten mit dem praktischen Träger zusammen“; erklärt die stellvertretende Schulleiterin Christina Houben.

Viele internationale Schüler besuchen die Heinsberger Pflegeschule. Houben: „Sie kommen oft nur wegen der Ausbildung nach Deutschland, vor allem aus afrikanischen Ländern, aus Indien oder Vietnam. Teilweise haben diese Schüler schon eine Vorausbildung oder sogar ein Studium, wollen sich aber hier in Deutschland ein neues Berufsleben aufbauen. Unser Lehrerteam kümmert sich deshalb nicht nur um die Wissensvermittlung, sondern auch um Sprachkurse und die soziale Begleitung. Das kommt auch den deutschen Schülerinnen und Schülern zugute.“

Auch Hunde sind willkommen. Beagle Vito gehört Christina Houben und geht auch mit in den Unterricht. Sein Job: eine offene Atmosphäre schaffen und Hemmungen abbauen. Foto: MHA/Simone Thelen

180 junge Menschen absolvieren derzeit eine Pflegeausbildung in der Schule in Heinsberg. Der Anteil von Männern und Frauen ist ausgeglichen. „Die Pflege ist kein typischer Frauenberuf mehr“, wissen die beiden Schulleiterinnen. Auch sei die Pflege mehr als nur alte Leute zu waschen.

Houben: „Wir bieten eine hochmoderne und anspruchsvolle Ausbildung und arbeiten auf dem aktuellsten Stand der Forschung. Neben Waschen und Ankleiden müssen unsere Schüler lernen, wie man Menschen reanimiert, wie man Blut abnimmt oder Infusionsnadeln und Katheter legt. Sie müssen Symptome erkennen, eng mit den Ärzten zusammenarbeiten und eigenständige Entscheidungen zur Behandlung der Patienten treffen können. Denn das bedeutet professionelle Pflege.“ Die Schule biete deshalb auch Forschungsprojekte an, etwa zur Blutgruppentestung, zum Thema Orientierungshilfen für verwirrte Menschen oder zur Hautpflege.

Aktionstag Das sind die Einstellungsvoraussetzungen Die Pflegeschule wird am 8. September in einer Feierstunde mit Vorträgen und Vorführungen eröffnet. Am Samstag, 16. September, gibt es von 11 bis 14 Uhr einen Aktionstag für alle Interessierten, die einmal schauen wollen, ob eine Arbeit in der Pflege für sie in Frage kommen könnte. Die Ausbildung zur Pflegeassistentin/-assistent dauert ein Jahr, die zur Fachkraft drei Jahre. Bewerber müssen mindestens 16 Jahre alt sein und den Hauptschulabschluss der Klasse 10 besitzen, alternativ den Abschluss aus Klasse 9 mit einer einjährigen Ausbildung in der Pflege. Ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis sowie ein Nachweis über alle Pflichtimpfungen sind ebenfalls vorgeschrieben. Weitere Informationen unter www.apm-deutschland.de.

Die logische Konsequenz des heute herrschenden Pflegenotstands: „Wir brauchen Schüler!“, so Margaret Eisenbarth. Denen werde einiges geboten: ein gutes Ausbildungsgehalt, Zuschüsse zum Führerschein, Wohnungen für internationale Schüler sowie ein Auslandspraktikum in Spanien im Rahmen des Erasmus-Projektes, um nur einige Aktionen zu nennen.

„Die Aufstiegschancen in den Pflegeberufen sind ebenfalls super. Es gibt viele fachspezifische Weiterbildungen. Man kann schnell in eine Führungsposition gelangen. Und man kann mit einem Examen in der Pflege auch ohne Abitur studieren, zum Beispiel Pflegepädagogik oder Pflegemanagement.“

Auch der Mythos, in der Pflege könne man nichts verdienen, stimme nicht. Houben: „Nach der einjährigen Ausbildung zur Pflegeassistenz liegt das Monatsgehalt immerhin bei 3100 Euro brutto.“

Trotz all der Vorteile gibt es in der Pflege eine allgemeine Abbruchquote von 37 Prozent. „Das liegt nicht daran, dass die Auszubildenden faul sind oder dumm, sondern daran, dass ihnen der Stress zu hoch wird“, so Margaret Eisenbarth. „Darum bieten wir hier im Haus auch ein Resilienztraining an, in dem die Schüler lernen, welche Wege es gibt, um besser mit einer hohen Belastung umzugehen. Wir wollen darüber sprechen und gemeinsam Wege finden. Darum ist bei uns die Abbrecherquote auch geringer als im Durchschnitt – bei den internationalen Schülern ist sie sogar verschwindend gering.“