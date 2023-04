Parken in Erkelenz : Pendler sollen den Burgparkplatz nicht mehr nutzen

Bis zur Neueröffnung des Parkhauses an der Ostpromenade werden alle Stellplätze auf dem Parkplatz an der Burg auf eine maximale Parkdauer von drei Stunden begrenzt sein. Foto: Nicola Gottfroh

Erkelenz Wer in Erkelenz auf der Suche nach einer Lücke fürs Auto ist, der muss oft starke Nerven haben. Einen Parkplatz zu ergattern, war früher schon nicht leicht. Seit an vielen Ecken der Stadt Baustellen sind, gestaltet sich das noch schwieriger.

Auf dem Franziskanerplatz, auf dem einst geparkt wurde, laufen derweil die Arbeiten an der Oberfläche auf Hochtouren – bis zum Sommer will die Stadt den Platz fertig gebaut haben. Das Parkhaus an der Ostpromenade wurde bereits für einen Neubau, der in diesem Jahr fertiggestellt werden soll, abgerissen. Das Thema Parken ist in Erkelenz ein Dauerthema, das immer wieder auf die Tagesordnung kommt. So auch bei der jüngsten Zusammenkunft des Stadtrates der Stadt.

Stein des Anstoßes ist diesmal der Dr.-Josef-Hahn-Platz, der sogenannte Burgparkplatz. Dort sind Parkplätze in ordentlicher Anzahl vorhanden und werden vor allem von Dauerparkern, die in der Erkelenzer Innenstadt arbeiten, genutzt. Diese Abstellmöglichkeit entfällt nun für diese Beschäftigten.

Bis zur Neueröffnung des Parkhauses an der Ostpromenade werden alle Stellplätze auf dem Parkplatz an der Burg auf eine maximale Parkdauer von drei Stunden begrenzt sein. Als Alternative zum Burgparkplatz für Langzeitparker hatte die FDP, die auch den Antrag der maximalen Parkdauer gestellt hatte, den Parkplatz auf der Kölner Straße ins Gespräch gebracht, der nunmehr den „Langzeitparkern ohne zeitliche Begrenzung der Parkzeit kostenfrei zur Verfügung gestellt“ wird.

Klar dagegen positioniert hatte sich nicht nur die Verwaltung, sondern auch die CDU-Fraktion, die einen kompletten Wegfall der Langzeitparkplätze entschieden ablehnt. „Aus unserer Sicht verschärft die Verbannung der Langzeitparker vom Burgparkplatz die aktuelle Parksituation in der Erkelenzer Innenstadt zusätzlich“, sagte Marwin Altmann, CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Erkelenz. Die Praxis habe gezeigt, dass die Parkplätze an der Kölner Straße, dem Alfred-Wirth-Parkplatz, keine Alternative darstellen. Die Fraktion befürchte, dass die Autofahrer diesen Parkplatz gar nicht erst ansteuern, sondern in angrenzende Wohngebiete und den Schulring ausweichen und dadurch der Parkdruck an der Westpromenade weiter ansteigt.

Die Abriss- und Bauphase des neuen Mobilitätshubs an der Ostpromenade bedeutet für die Stadt Erkelenz eine große Belastung. Aus diesem Grund sind bereits im Vorfeld Maßnahmen getroffen worden, um die Gesamtumstände abzumildern. Seit Dezember vergangenen Jahres hat die Stadt Erkelenz die Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt vorübergehend ausgesetzt. Darüber hinaus hat die Stadt 25 weitere Parkplätze auf dem Dr.-Josef-Hahn-Platz, dem sogenannten Burgparkplatz, geschaffen, um die wegfallenden Parkplätze zu kompensieren, die den Langzeitparkern aber nicht mehr zur Verfügung stehen werden.