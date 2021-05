Polizei sucht Unfallzeugen : Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Hückelhoven Beim Zusammenstoß mit einem Motorrad ist ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Heinsberg auf der L 364 bei Hückelhoven schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach Angaben der Polizei wollte der 67-Jährige am Sonntagmittag wahrscheinlich vom Fahrradweg der Landstraße in einen gegenüberliegenden Wirtschaftsweg in Richtung Naturschutzgebiet Kaphof wechseln. Dabei kreuzte er wohl die Straße und stieß mit dem Motorrad eines 21-jährigen Mannes aus Heinsberg zusammen.