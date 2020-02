Kostenpflichtiger Inhalt: Bekannten mit Samuraischwert getötet : Pascall K. zu neun Jahren Haft verurteilt

Pascall K., hier beim Auftakt des Prozesses, wird wegen Totschlags verurteilt. Foto: ZVA/Daniel Gerhards

Möchengladbach/Hückelhoven Eine Frage ist auch am Ende des zweieinhalb Monate dauernden Strafprozesses offen geblieben: Warum hat Pascall K. seinen Bekannten Igor B. in der Nacht auf den Karsamstag des vergangenen Jahres in seiner Ratheimer Wohnung getötet? Trotzdem reichte die Beweislage aus – er wurde am Montag wegen Totschlags verurteilt.