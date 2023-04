Welt-Parkinson-Tag : Parkinson kann schon in der Nase beginnen

Viele betroffene Parkinson-Erkrankte versuchen, das Zittern zu verstecken. Foto: dpa-tmn/Laura Ludwig

Heinsberg Obwohl die Krankheit längst durch prominente Betroffene wie Frank Elstner oder Markus Maria Profitlich in der Öffentlichkeit präsent ist, gehört Parkinson immer noch zu den Tabu-Themen. Auch Odilia Cüppers scheute den Gang zum Arzt.

Zittern in Ruhe, Muskelsteifheit, Bewegungsverlangsamung bis hin zur vollständigen Bewegungslosigkeit sowie eine Haltungsinstabilität sind nur einige Symptome, die oftmals mit einer Parkinson-Erkrankung einhergehen. Obwohl die körperlichen Probleme schon in den Anfängen kaum zu übersehen sind, ist die Scheu bei vielen Patienten, sich der Krankheit zu stellen und ärztliche Hilfe zu suchen, immer noch größer als gedacht. Und das trotz der Tatsache, dass sie durch prominente Betroffene wie Frank Elstner, Markus Maria Profitlich oder Ottfried Fischer längst in der Öffentlichkeit präsent ist. Auch die Heinsbergerin Odilia Cüppers hat es einige Überwindung gekostet, ihre Krankheit zu akzeptieren.

Der Welt-Parkinson-Tag gedenkt am 11. April der langsam fortschreitenden neurologischen Erkrankung. 1997 wurde dieser Aktionstag durch die European Parkinsons Disease Association ins Leben gerufen. Die Wahl des Tages fiel auf den Geburtstag von James Parkinson, der 1817 erstmals die Krankheit beschrieb.

Parkinson ist eine langsam fortschreitende Erkrankung – und bis heute nicht heilbar. Auf rund 400.000 schätzt die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG) die Zahl der Menschen, die in Deutschland mit Parkinson leben.

Die Hauptsymptome von Parkinson werden durch einen Mangel an Dopamin im Gehirn verursacht, einem wichtigen Neurotransmitter, der für die Kontrolle von Bewegungen verantwortlich ist. Diesen Dopaminmangel auszugleichen, wird im Laufe der Erkrankung immer schwieriger, die Therapie anspruchsvoller. Zudem weiten sich die Symptome aus – es kommt zu Schlafstörungen, Depressionen, Verdauungsproblemen oder kognitiven Defiziten.

Odilia Cüppers und ihr Ehemann Hans (links) sowie Beate Wagner und ihr Ehemann Wilfried setzen sich dafür ein, dass Parkinson-Betroffene mit ihrer Krankheit offen umgehen. Foto: Rainer Herwartz

Bei der heute 81-jährigen Odilia Cüppers aus Heinsberg wurde die Diagnose Morbus Parkinson im Jahr 2014 gestellt. Nicht sie selbst war es, die entdeckte, dass etwas nicht stimmt, sondern vielmehr ihr Mann Hans, dem einige schleichende Veränderungen an seiner Frau auffielen. „Die Bewegungen wurden langsamer, die Körperhaltung gebeugter, sie zitterte im rechten Arm und der Schlaf wurde unruhiger“, erinnert er sich. „Mir war das so gar nicht bewusst“, sagt Odilia Cüppers. Auf die Frage, warum beide denn nicht gleich einen Arzt aufgesucht hätten, gesteht Hans Cüppers ein, dass eine große Portion Scheu vor der Diagnose und dem Sich-eingestehen-müssen, an Parkinson erkrankt zu sein, sicher eine Rolle gespielt hätten.

„Dann haben wir in der Tageszeitung gelesen, dass im Aachener Klinikum, organisiert von ihrer Zeitung, ein Medizinforum zum Thema Parkinson stattfand. Das war 2014.“ Schon an der ersten Station habe ein Therapeut seiner Frau auf den Kopf zugesagt, dass sie an Parkinson leide. „Das war gleich der erste Schock“, sagt Hans Cüppers. An mehreren Stationen sei seine Frau unterschiedlichen Tests unterzogen worden. Typisch für Parkinson-Kranke sei zum Beispiel der Umstand gewesen, dass ihre Schrift bei einer Schreibübung immer kleiner geworden sei, bis man sie schließlich nicht mehr habe lesen können. Ein biometrischer Alterstest habe schließlich zu dem Ergebnis geführt, dass Odilia sich mit 73 schon im Zustand einer 83-Jährigen befunden habe. „Bei der Feststellung bin ich fast in Ohnmacht gefallen“, sagt Ehemann Hans. „Nach der Diagnose kommt für den Patienten und die Angehörigen erst einmal ein tiefes Loch mit Verzweiflung und Tränenausbrüchen“, beschreibt er seine Erfahrungen. Doch der tiefste Abgrund sollte sich erst noch auftun.

Auf Empfehlung der Forumsmitarbeiter suchten Odilia und Hans Cüppers einen Neurologen auf. Und was der ihnen offenbarte, war ohne Übertreibung dazu angetan, gleich beiden den Boden unter den Füßen wegzuziehen. In nur einem Jahr, so orakelte der Mediziner, werde sie schon nicht mehr wissen, wo sie wohne, meinte er im Brustton der Überzeugung zu Odilia Cüppers. „Das kann nicht stimmen, so fühle ich mich nicht“, hatte die damals 73-Jährige widersprochen. Sie sollte Recht behalten. „Denn meine Wohnung finde ich auch heute noch“, rund zehn Jahre später. Zum Glück gebe es Mittel und Wege, dem Fortschreiten der Erkrankung entgegenzutreten.

Derzeit trägt sich die Seniorin sogar mit dem Gedanken, sich noch einmal einer Fahrtauglichkeitsprüfung beim ADAC zu unterziehen, um wieder ein Stück Selbstständigkeit zurückzugewinnen. Medikamentös ist sie dank eines anderen Neurologen gut eingestellt, und Sport gehört zum Tagesprogramm. „Bewegung ist der Feind von Parkinson“, sagt Hans Cüppers. „Das muss man erst einmal begreifen und dann den eigen Schweinehund überwinden.“ In den letzten zehn Jahren, sagt Odilia, habe sich ihr Zustand praktisch nicht verändert.

Selbsthilfegruppe Einmal im Monat Treffen im Pfarrheim Die Selbsthilfegruppe Kreis Heinsberg im Verbund der Deutschen Parkinson-Vereinigung trifft sich jeweils am 2. Mittwoch im Monat, um 15 Uhr im Pfarrheim St. Johannes der Täufer in Hückelhoven-Ratheim, Kirchstraße 4. Telefonisch kann man Kontakt aufnehmen unter Tel. 02436/3839166 bei Gruppenleiterin Beate Wagner oder unter kontakt@parkinson-kreis-heinsberg.de.

„Die Parkinson-Erkrankung trifft immer mehr jung Leute“, erklärt Beate Wagner, die die Selbsthilfegruppe Parkinson im Kreis Heinsberg leitet. „Zehn Prozent erkranken vor dem 40. Lebensjahr, 30 Prozent vor dem 50. und 40 Prozent zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr.“ In ihrer Gruppe, die über 60 Mitglieder zählt, liege die Altersspanne zwischen etwa 60 und über 80 Jahren. „Die Parkinson-Erkrankung fängt etwa fünf bis zehn Jahre vor den ersten sichtbaren Symptomen an. Es gibt Leute, die schon Jahre nichts mehr riechen können, aber nicht daran denken, dass Parkinson die Ursache sein könnte.“ Jeder Parkinson-Erkrankte habe „ein anderes Päckchen zu tragen“, meint Wagner, die eine Ausbildung zur Übungsleiterin neurologische Erkrankungen absolviert hat, selbst nicht unter der Krankheit leidet, sondern durch ihre Schwester mit der Krankheit konfrontiert wurde. Oft hätten Betroffene nur noch wenige soziale Kontakte. Die Selbsthilfegruppe biete hier eine gute Chance, sich auszutauschen.