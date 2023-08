Apothekerkammer meldet gefährlichen Trend : Diabetes-Medikament als „Abnehm-Spritze“ missbraucht

Menschen mit dem Diabetes Typ 2 sind auf Medikamente zur Kontrolle ihres chronisch hohen Blutzuckerspiegels angewiesen. Foto: IMAGO/IMAGO/Adam Ihse / TT

Heinsberg Der Gang zur Apotheke wird für Diabetiker momentan oft zur Enttäuschung. Die Lieferengpässe des Antidiabetikums Ozempic würden durch einen Online-Trend noch verstärkt, kritisiert die Apothekerkammer.

„Dieses Medikament haben wir nicht vorrätig“, den Satz hören Menschen mit Diabetes momentan immer öfter – auch im Kreis Heinsberg. Es geht um Ozempic – eigentlich ein verschreibungspflichtiges Medikament für Menschen mit Diabetes – uneigentlich auf sozialen Netzwerken auch als „Abnehm-Spritze“ bekannt. „Wir haben jede Woche Kunden in der Apotheke, die das Medikament brauchen, können es ihnen aber oft nicht aushändigen“, sagt Karin Froitzheim, Mitarbeiterin der Apotheke am Medizinzentrum in Heinsberg.

„Wenn du auch Probleme beim Abnehmen hast, könnte Ozempic eine tolle Option für dich sein“, so und so ähnlich werben Influencerinnen und Influencer auf sozialen Netzwerken für das Medikament. Vorher-Nachher-Bilder versprechen einen drastischen Gewichtsverlust innerhalb weniger Wochen. Elon Musk verrät auf Twitter, durch den Wirkstoff Semaglutid abgenommen zu haben. Sogar eine Reporterin der „Zeit“ macht einen Selbstversuch mit Ozempic. Die Perspektive: Jede Woche eine Spritze in den Bauch und schon schwinden Hungergefühl und dann auch Körpergewicht. Davon, dass das Medikament verschreibungspflichtig ist, Nebenwirkungen hat, und speziell für Menschen mit dem Diabetes Typ 2 entwickelt wurde, hört man erst einmal wenig.

Das Präparat des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk ist zurzeit Mangelware. „Neben allgemeinen Lieferengpässen liegt das auch daran, dass der Wirkstoff über soziale Medien zum Abnehmen beworben und für diesen Zweck missbraucht wird“, sagt Apothekerin Karin Froitzheim. Auch die Apothekerkammer warnt vor dem Hype. „Wir sehen, dass übertrieben positiv und bisweilen recht einseitig über bestimmte Medikamente berichtet wird, die Semaglutid enthalten. Manchmal unter dem Motto: Spritze rein – schlanker sein“, ärgert sich Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein.

Was im Internet Wellen schlägt, macht sich auch in den Apotheken in Heinsberg bemerkbar. Viele Diabetespatienten griffen erst einmal zum Telefon, um zu fragen, ob das Medikament vorrätig sei, bevor sie vorbeikämen, sagt Karin Froitzheim. „Die kennen natürlich das Problem.“ Dennoch gebe es oft keine andere Möglichkeit, als die Therapie der Krankheit umzustellen. Zu unzuverlässig sei die Verfügbarkeit des seit 2018 zugelassenen Antidiabetikums. Alternativen müssten dann individuell in Absprache mit dem behandelnden Arzt gefunden werden, sagt ihre Kollegin Katja Renner.

Aber was macht Semaglutid eigentlich mit dem Körper? Der Wirkstoff gehört zu den sogenannten GLP-1-Agonisten. GLP-1 regt die Ausschüttung des Hormons Insulin an, das wiederum den Blutzuckerspiegel senkt. Gleichzeitig verzögert die Einnahme von Semaglutid die Magenentleerung und verringert den Appetit.

Für Menschen mit dem Diabetes Typ 2, die unter einem chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel leiden, ist die angeregte Insulinausschüttung lebenswichtig. Dafür nehmen sie häufige Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Durchfall in Kauf. In seltenen Fällen kann es sogar zu einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse kommen. Für Menschen ohne Diabetes scheint das Streben nach einem bestimmten Schönheitsideal oft Grund genug, das ebenfalls zu tun.

„Letztendlich sind es die Ärzte, die die Weichen stellen“, sagt Apothekerin Dr. Katja Renner. Denn auch Menschen ohne Diabetes könnten beim Arzt ein Privatrezept für Ozempic erhalten. Ohne vorliegende Diagnose zahlt die Krankenkasse das Medikament nicht, wer aber selbst in die Tasche greift, kann sich das Medikament oft dennoch beschaffen. Auch bei vielen anderen Medikamenten wie Blutdrucksenkern, Hustensaft oder Antibiotika gebe es momentan Lieferengpässe, sagt Renner. Oft könne man aber, in Absprache mit dem behandelnden Arzt, auf ein anderes Medikament umsteigen. Bei Ozempic sei das schwieriger. „Weil das Produkt Ozempic relativ neu ist, gibt es noch keine Nachahmerprodukte“, erklärt Katja Renner.

Zumindest keine Antidiabetika – ein anderes Medikament mit dem gleichen Wirkstoff, kann allerdings seit Mitte Juli in Deutschland verschrieben werden. Wegovy ist ein neues Produkt der Firma Novo Nordisk. Es wirkt ebenfalls mit Semaglutid und: Es ist tatsächlich zum Abnehmen gedacht, nicht zur Kontrolle eines chronisch hohen Blutzuckerspiegels. Wirkstoff und Hersteller bleiben gleich, Zusammensetzung und Zweck verändern sich. Verschrieben werden darf das Medikament an Menschen mit einem BMI über 30, oder in Ausnahmefällen ab einem BMI von 27. „Das ist von der Arzneimittelbehörde ganz klar definiert“, sagt Katja Renner.