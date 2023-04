Knatsch statt Vorfreude : Zähneknirschen im Stadtrat über künftigen Spielplatz

Spielplatzplanung

Foto: Colourbox/Yuganov Konstantin

Die Wassenberger Spielplätze sorgen im Stadtrat für teils hitzige Diskussionen, seit im Januar 2021 die Grünen sich für das Thema stark machten und dabei auch mehr Bürgerbeteiligung bei deren Planung forderten. Zwischen Stadtverwaltung und Rat wie auch zwischen einzelnen Ratsfraktionen knirschte es in der Folge.

Die Fraktionen griffen die Thematik auf, befragten Bürger und erarbeiteten eigene Konzepte für die 26 Spielplätze im Stadtgebiet. Während die Verwaltung weniger, aber größere Spielplätze befürwortete, sprachen sich die Volksvertreter am Ende für viele kleine Flächen aus – nach dem Prinzip „kurze Beine, kurze Wege“. Ausdrücklich wurden Spielmöglichkeiten mit Wasser gewünscht. Die Grünen waren dafür, vorab die Kinder und Jugendlichen zu befragen, die CDU setzte auf ein Konzept durch Experten.

Erwähnenswert unter den geplanten Projekten ist etwa der Spielplatz an der Parkstraße am Gondelweiher. Er soll nicht nur mehrgenerationentauglich umgebaut werden, sondern auch inklusiv gestaltet, also auch für Kinder mit Körperbehinderungen benutzbar sein. Ganz neu angelegt wird im Rahmen der Dorfverschönerung in Myhl ein Platz am Jugendheim St. Johannes.