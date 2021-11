Urteil : Ohne Masernimpfung nicht in die Kita

Kreis Heinsberg Wer keine Masernimpfung vorweisen kann, dem darf der Zugang zu einer Kindertageseinrichtung verwehrt werden. Das hat jetzt das OVG Münster entschieden. Geklagt hatte eine Famile aus Erkelenz.

Die maßgebliche Regelung des Infektionsschutzgesetzes ist auch nicht in einer Weise offensichtlich verfassungswidrig, dass ihre Nichtanwendung im Eilverfahren in Betracht kommt. Das Bundesverfassungsgericht hat zudem in seinem Beschluss vom 11. Mai 2020 – 1 BvR 469/20 –, betreffend die Verfassungsmäßigkeit des Nachweises über eine Masernschutzimpfung bzw. Kontraindikation das Interesse der Eltern und Kinder auf Betreuung in einer Gemeinschaftseinrichtung gegenüber dem öffentlichen Interesse, infektionsbedingte Risiken für Leib und Leben einer Vielzahl von Personen abzuwehren, zurücktreten lassen. Der Beschluss ist unanfechtbar.