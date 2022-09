CDU im Kreis Heinsberg : Nur 77 Prozent für Bernd Krückel

Frauenquote in der CDU : So ist die Geschlechterverteilung im Kreis Heinsberg CDU-Chef Friedrich Merz will die Partei mit einer Frauenquote attraktiver machen. Stufenweise soll die Quote bei Vorstandswahlen ab der Kreis­ebene eingeführt werden. Wie die Geschlechterverteilung im Kreis Heinsberg ist und was Politiker von der Idee halten.