Beuteltier auf der Flucht : Noch keine Spur vom Känguru in Wegberg

Noch keine Spur vom Känguru in Wegberg

Exotischer Gast in Wegberg: Ein Känguru wurde dort mehrfach gesichtet. Foto: Polizei Heinsberg

Update Wegberg Da staunte ein Wegberger Zeitungsausträger nicht schlecht: Am Sonntagmorgen sah er plötzlich im Ortsteil Dalheim ein waschechtes Känguru. Auch anderen hoppelte es vor die Kameralinse. Nun läuft eine Suchaktion.

Der Zeitungsausträger hat es zuerst gesehen: Am Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr hüpfte ein Känguru auf der Straße Heideweg in seine Sichtweite und anschließend in Richtung Bahnhof davon. Der verblüffte Zeuge alarmierte die Polizei, doch das Beuteltier hatte sich schon auf und davon gemacht.