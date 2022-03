Dank an die Leserinnen und Leser : Neues Zuhause für die Großfamilie aus Erkelenz

Nadine Hausmann, Karsten Breuer und Tochter Talina mit Hündin Ayla: Ihr Übergansheim haben sie so gemütlich gestaltet wie möglich. Nun freuen sie sich auf ihr neues richtiges Zuhause. Foto: MHA/Simone Thelen

Erkelenz/Wegberg Nach unserem Bericht haben sich zahlreiche Leser bei Familie Hausmann-Breuer gemeldet. So konnte die Trennung von den Kindern und eine Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft in letzter Sekunde verhindert werden. Wie geht es nun weiter?

Die Erleichterung steht der Familie Hausmann-Breuer ins Gesicht geschrieben. „Uns ist das Schlimmste erspart geblieben“, sagt Mutter Nadine Hausmann, und damit meint sie die Unterbringung in einem Obdachlosenheim. In der vergangenen Woche hat diese Zeitung über die Situation der Großfamilie mit fünf Kindern und einem Hund berichtet. An diesem Tag stand die Zwangsräumung ihres Hauses am Stadtrand von Erkelenz an, und da die Familie keine Alternative gefunden hatte, blieb zunächst nur die Unterbringung in der Notunterkunft.

„Dank der zahlreichen Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern haben wir nun tatsächlich eine neue Wohnung gefunden“, freut sich Nadine Hausmann. „Im April können wir in ein Haus in Wegberg-Schönhausen einziehen. Der Mietvertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, aber das scheint nur noch eine Formsache zu sein. Wir sind unserem neuen Vermieter und allen, die uns helfen wollten, unendlich dankbar. Es gab sogar Familien, die bereit gewesen wären, ihre Wohnung mit uns zu teilen. Mit einer solchen Hilfsbereitschaft hätten wir wirklich nicht gerechnet.“

In der Zwischenzeit ist die Familie in eine Wohnung in Unterwestrich in der Nähe von Keyenberg eingezogen. Eigentlich werden diese Häuser, die RWE gehören, nicht vermietet. Aber vorübergehend hat die Familie hier nun doch ein Obdach mit drei Zimmern bekommen. „Wir quetschen uns hier alle zusammen“, lacht Nadine Hausmann.

Eigentlich hätten ihr 15-jähriger Sohn Jason bei einem Freund und die 16-jährige Tochter Curly bei einer Tante unterkommen sollen, wenn es zum Äußersten gekommen wäre, „aber da wir nun diese Möglichkeit bekommen haben, bleiben wir lieber alle zusammen.“ Kurzerhand hat die Familie einige der Möbel, die bei Freunden gelagert werden sollten, provisorisch in der Übergangswohnung aufgebaut. „Irgendwo müssen wir ja kochen und ein paar Dinge unterbringen“, sagt Vater Karsten Breuer. Sogar ein paar Bilder hängen an den Wänden, „vor allem, damit sich die Kinder hier ein wenig wohlfühlen und wie zu Hause fühlen können“, sagt Nadine Hausmann.

Die achtjährige Talina vermisst ein wenig ihr Spielzeug, das vorerst nicht mit in die Wohnung ziehen konnte. „Aber dafür fehlt der Platz. Genauso wie für einen Kindergeburtstag – leider.“ Talina wird nämlich am Sonntag neun Jahre alt. Die Feier muss in diesem Jahr allerdings verschoben werden. „Aber vielleicht darf ich zwei Freundinnen zu mir nach Hause einladen“, freut sich die Jüngste, die es gar nicht erwarten kann, in ein neues, richtiges Zuhause in Wegberg einziehen zu können.

Nur der älteste Sohn Steve, 20 Jahre alt, wird nicht mit nach Wegberg kommen. Er hat mittlerweile eine kleine Wohnung in Hückelhoven-Millich gefunden, in die er zum 1. April ziehen kann. Er macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und ist derzeit dabei, einen Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe auszufüllen. Er muss erklären, warum es für ihn notwendig ist, eine eigene Wohnung zu beziehen und nicht bei den Eltern zu bleiben. Argumente fehlen ihm nach der Zwangsräumung und der schwierigen Situation für die Familie nicht.

Steves jüngerer Bruder Danny absolviert gerade eine berufsbildende Maßnahme, die drei jüngeren Geschwister besuchen die Franziskus-Grundschule und die Hauptschule in Erkelenz. Dem Klassenlehrer von Jason, Jan Janssen, ist es auch zu verdanken, dass die Familie über den Weg in die Öffentlichkeit nun doch noch, nach langer vergeblicher Suche, eine neue Bleibe gefunden hat, nachdem ihr alter Vermieter Eigenbedarf angemeldet und die Zwangsräumung erwirkt hatte. „Ich bin total begeistert, dass wir mit unserem Aufruf etwas erreichen konnten“, freut sich Janssen. „Ich freue mich für die Familie und vor allem für die Kinder. Die haben wirklich ein schönes neues Zuhause verdient.“

In Wegberg-Schönhausen werden der Familie Hausmann-Breuer eine Drei-Zimmer-Wohnung im Mittelgeschoss und zwei zusätzliche Zimmer im Obergeschoss zur Verfügung stehen. Auch die zwölfjährige Hündin Ayla ist dem neuen Vermieter willkommen, der ebenfalls den Artikel gelesen hatte und helfen wollte. Es gibt sogar einen großen Garten, in dem sich die Kinder austoben können.