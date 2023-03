34 Baugrundstücke : Neues Wohngebiet in Gerderath geplant

Erkelenz In den nächsten Jahren sollen im Osten von Gerderath 34 Baugrundstücke entstehen. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung entschieden.

Im westlichsten Ortsteil der Stadt Erkelenz soll ein neues Baugebiet entwickelt werden. So hat es der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung bei seiner jüngsten Sitzung entschieden. Insgesamt ist die Entwicklung eines Wohngebietes „Am Neuser Weg“ mit etwa 34 Baugrundstücken auf einer Fläche von circa 2,9 Hektar geplant. Die Erschließung soll mit einer Anbindung an Am Randerather Hof und an die L46 erfolgen.