Nach Absage : Neuer Termin für Heinsberger Citybeach steht

Update Heinsberg Der für vier Tage geplante Citybeach auf dem Heinsberger Marktplatz wurde aufgrund des angekündigten Wetters abgesagt. Einen neuen Termin gibt es schon.

Nachdem die Organisatoren des Heinsberger Citybeach aufgrund der regnerischen und stürmischen Wetterlage die Veranstaltung am Dienstag abgesagt hatten, steht nun der neue Termin fest: Die vorgesehene Strand- und Chillzone in der Innenstadt wird es nun eine Woche später geben, vom 10. bis 13. August.

Da die Sicherheit für die Besucher an erster Stelle steht, stand der Veranstalter Oliver Laven vor der Entscheidung, die Veranstaltung abzusagen oder aber zu verschieben. Risiken durch die angekündigte Regenfront, gepaart mit Sturmböen, sollten für die Besucher vermieden werden. „Es wäre einfach zu schade, wenn die Pavillons und die Dekoration Schaden nehmen und es infolgedessen zu kritischen Situationen für die Besucherinnen und Besucher kommt“, so Oliver Laven.

Am Donnerstag, 10. August, öffnet der Citybeach erstmals um 15 Uhr und bleibt an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet. Vom 11. bis 13. August beginnt das Strandtreiben dann immer vormittags um 11 Uhr. Freitags und samstags bleibt der Citybeach bis 24 Uhr geöffnet, und endet am Sonntag um 20 Uhr. Der Marktplatz ist an allen Tagen öffentlich zugänglich. Der Eintritt ist frei.